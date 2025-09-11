La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que las tierras de Campeche fueron saqueadas por el priismo y por su dirigente nacional y exgobernador de la entidad, Alejandro "Alito" Moreno, quien presuntamente se hizo multimillonario con recursos públicos.

“Tampoco se nos puede olvidar: aquí gobernó el PRI durante muchos años, y el símbolo de la corrupción que hoy es Alito Moreno también gobernó estas tierras. Y se hizo multimillonario con los recursos de los campechanos, con los recursos públicos”, criticó la lideresa guinda.

Señaló que durante su administración estatal, el priista se benefició a sí mismo y a sus familiares con la adquisición de propiedades y hasta la privatización de “una isla, una playa” para él solo.

Por tanto, reiteró que a Morena le conviene que sigan ahí porque, dijo, muestran con claridad al desnudo lo que son y lo que representan: violencia, corrupción y cinismo.

Además, reprochó que el presidente del PRI ha realizado recientemente viajes a Estados Unidos, supuestamente para pedir intervención del gobierno de Donald Trump hacia México: “Imagínense, hasta traidores a la patria”, expresó.

“Por eso están en el basurero de la historia. No llegan ni al 10% (en las encuestas) porque la gente no confía en ellos. ¿Quién se va a sentir confiado de un proyecto en el que llegan al poder a hacerse millonarios y beneficiarse?”, preguntó.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, visita el estado de Campeche este jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Los gobiernos del PRIAN buscaron acabar con Pemex: Luisa Alcalde

Durante la conferencia de prensa, Luisa Alcalde aseguró que una determinación de los gobiernos del PRIAN era acabar con Pemex y la industria nacional.

“Dejaron para Pemex, como bien lo dijo la Presidenta, una deuda maldita, que ha significado una carga gigantesca para el presupuesto nacional y para la propia empresa. Su apuesta era entregarle el sector energético a los privados y acabar con las empresas públicas”, señaló.

En ese sentido, reconoció que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició una actitud responsable para sacar adelante a Pemex, convalidada por Claudia Sheinbaum en el Paquete Económico 2025.

Alcalde destacó que, entonces, Petróleos Mexicanos “está viendo la luz al fondo del túnel” y que será una empresa “a pesar” de la oposición.

“Está siendo una empresa potencia que saca a nuestro país adelante. Nuevamente, podemos ver las enormes diferencias entre lo que en su momento gobernando determinó el PRIAN de hundir a Pemex a lo que significa hoy sacarlo adelante”, agregó.

