El expresidente priista Enrique Peña Nieto asistió este jueves 11 de septiembre a un torneo de golf para recaudar fondos contra el cáncer de mama, celebrado en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, en España.

El mandatario federal de 2012 a 2018 participó en el evento deportivo benéfico junto a personalidades como el extenista Rafael Nadal, futbolistas como Iker Casillas y Raúl González y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. En el evento, asimismo, participó Quirino Ordaz, embajador de México en España desde septiembre de 2022.

El extitular del Ejecutivo, cabe resaltar, reside en Madrid, España, desde hace algunos años tras su salida de la Presidencia de la República.

Esta aparición pública de Peña Nieto es la más reciente desde que en julio de este año, The Marker aseguró que empresarios de Israel pagaron cerca de 25 millones de dólares para ganar grandes contratos durante su administración en la compra del sistema de espionaje Pegasus.

Según el medio israelí, se trata de los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, quienes presuntamente fungieron como facilitadores de diversas entidades comerciales entre Israel y el gobierno federal mexicano durante el peñismo, beneficiando al expresidente económicamente.

El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto participó este jueves en un torneo de golf para recaudar fondos contra el cáncer de mama celebrado en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial. Foto: EFE/Carlos Pérez Gil

Entre acusaciones de soborno, Peña Nieto resalta que el golf es “terapia ocupacional y psicológica”

El 7 de julio pasado, Enrique Peña Nieto dijo, en entrevista a distancia con Ciro Gómez Leyva, que los señalamientos en su contra eran “absolutamente falsos” y que, además, eran afirmaciones dolosas porque dejaban entrever que las aportaciones monetarias las pudo recibir él.

Según dijo, la nota original de The Marker no lo acusaba directamente, sino que lo insinuaba: “El medio no hace tal afirmación, el medio insinúa que hubo aportaciones, que no sabe, que no puede precisar. De repente especula que si a campañas políticas o algo, pero ese no es el punto de la disputa”, mencionó.

El exmandatario priista insistió en que dichas insinuaciones carecían de sustento alguno y que ponían en duda su “honorabilidad”.

En la entrevista para Grupo Fórmula, Peña Nieto también descartó tener alguna participación política en México y adelantó que, en caso de visitar el país que gobernó, sería sólo por cuestiones familiares y dedicarse a sus aficiones, entre las que destacó el golf.

“Dedicarme a las aficiones que tengo, y que las tuve de siempre, incluso siendo presidente, como la práctica del golf. Me gusta. Es una actividad recreativa que te deja una terapia ocupacional y psicológica”, destacó.

Con información de EFE*

