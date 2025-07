El bienestar del golfista Peña Nieto

Fue un buen presidente, pero es un mejor administrador. Enrique Peña Nieto siempre trabajó como burócrata, desde puestos medios, hasta presidente de la República, y ahorrando los piquitos que le sobraban de sus sueldos, logró jubilarse a los 52 años de edad, vivir una vida llena de lujos y solamente dedicarse al golf, él es el ejemplo claro de lo que debe ser un jubilado del bienestar.

Hay que recordar que el mejor presidente que México ha tenido, Andrés Manuel López Obrador, acabó con las pensiones presidenciales, y que Peña Nieto es un jovenazo de 58, por lo que aún no puede recibir sus 6 mil pesos bimestrales de la pensión de adulto mayor, así que él vive solo de sus ahorros, y créame, vive muy bien.

Hay quienes son muy buenos para criticar, pero habría que verlos hacer las maravillas que hace Peña Nieto con el dinero de sus ahorros para darse el tren de vida que lleva.

¿Qué otro honrado burócrata es capaz de irse vivir en el extranjero, dedicar su tiempo únicamente a la práctica del golf y tener uno que otro pequeño lujillo? No está fácil, verdad, señores criticones, pero él lo logró.

De entrada, el administrado expresidente tiene casi siete años viviendo en España, país al que entró por la puerta grande, pues don Enrique obtuvo una “visa dorada”, documento que permite a extranjeros residir en aquella nación, y que solo se les otorga a aquellos que inviertan, al menos, un millón de euros en activos, es decir unos 21 millones de pesos.

Y no crea que vive en algún pequeño departamento de Madrid. Peña Nieto habita un chalet en el exclusivo barrio de Valdelagua. El pequeño, pero acogedor chalet está construido en un terreno de 2 mil 500 metros cuadrados. Se trata de un exclusivo complejo residencial, con altas normas de privacidad, y entre los vecinos que ocupan otras propiedades similares en ese lugar, se encuentra la actriz Penélope Cruz.

Enrique Peña Nieto, expresidente de México. Foto: Especial

¿Pero el chalet está a nombre de Peña Nieto? Ni Dios lo mande. Según información publicada por el diario español El País, el chalet en Valdelagua fue comprado por 889 mil 500 euros por una empresa constructora, que, muy seguramente, le ha de cobrar una renta módica que pueda pagar con sus ahorros el jubilado mexicano.

La vida le iba muy bien al exmandatario, hasta que la semana pasada en versiones extraídas de un litigio entre empresarios de Israel, uno de ellos declaró que durante la gestión de Peña Nieto pagó un soborno de 25 millones de dólares para que le fuera aprobada la compra del polémico software espía conocido como Pegasus que, en efecto, fue adquirido por el gobierno de México.

Peña Nieto que se encontraba en España, fuera de Madrid, jugando golf con un grupo de amigos, quizá otros ahorrativos retirados, cuando recibió la noticia de que se le estaba señalando de recibir un moche de millonario. Afortunadamente, los muchos años de práctica de este deporte, le han dado un gran temple y serenidad al expresidente, que ha dicho que “el golf es una actividad recreativa que te deja una terapia ocupacional y sicológica”.

Y gracias a esa terapia, las acusaciones no le hicieron perder la calma y permitió que desde el propio green en el que se encontraba, soltara por un momento su palo y enviara un mensaje en redes sociales negando haber recibido semejante soborno, y luego siguiera con el juego.

Pero, aunque Peña Nieto vive con tranquilidad en Madrid, juega golf y viaja con frecuencia a otros países, como Republica Dominicana, para seguir jugando, ha dicho que lo óptimo para él sería regresar a México a vivir y a jugar golf con sus amigos de siempre.

Seguramente, ha de extrañar aquellos viernes por la tarde en los que un helicóptero lo llevaba de la residencia presidencial de Los Pinos hasta su casa en el Club de Golf Gran Reserva en Ixtapan de la Sal, Estado de México, para que muy temprano por la mañana del sábado, jugará con su compadre y vecino Luis Miranda, quien además era el secretario de Desarrollo Social de su gabinete.

También añorará aquellos buenos partidos con el empresario José Miguel Bejos, también su vecino, y presidente de la firma Mota Engil, quien además de haber hecho negocios en el gobierno priista de Peña se convirtió en uno de los hombres de negocios consentidos del sexenio del presidente morenista López Obrador que le dio millonarios contratos, entre ellos, la producción de fertilizantes en Petróleos Mexicanos y obras en el Tren Transístmico y el Tren Maya.

Quizá valdría la pena que el actual gobierno, olvidando que Peña es un priista y neoliberal, y recordando que el propio Andrés Manuel López Obrador, le dio un trato cordial, le pidiera regresar a México para que asesorara en materia de jubilaciones a la Cuarta Transformación, que tanta prioridad le ha dado a las pensiones. Entonces sí, casas en el extranjero, viajes y muchos, muchos juegos de golf, para todos, esas sí serían verdaderas pensiones del bienestar.

ME CANSO GANSO

Ya nos huachicolearon y no nos volverán a huachicolear . Cada semana se están decomisando millones de litros de combustibles robados a Pemex. El caso, es que el expresidente López Obrador dijo al pueblo que había acabado con el huachicol, y, aunque él se precia de ser un hombre que no roba, no traiciona, y, sobre todo, no miente, el hecho es que nos huachicolearon. Ahora el actual gobierno, no lo queda otra que aceptar que ya nos huachicolearon, pero que no nos volverán a huachicolear. ¿Usted les cree?