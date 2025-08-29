Secretaría Anticorrupción descarta denuncias de soborno por caso Peña Nieto-Pegasus; le compete a la FGR, señala

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que la dependencia que encabeza no tiene ninguna denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por el supuesto soborno de 25 millones de dólares por parte de dos empresarios de Israel para ganar grandes contratos en su administración, incluyendo la compra del sistema de espionaje "Pegasus".

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria indicó que ese tema lo lleva la Fiscalía General de la República (FGR).

"El mes pasado aquí se dio a conocer que la FGR inició una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presuntamente recibir sobornos por parte de empresarios israelíes, preguntarle si la Secretaría Anticorrupción abriría algún procedimiento administrativo", se le preguntó.

"Nosotros no tenemos denuncias de eso. Eso lo trae la Fiscalía General de la República, y la verdad es que en el alcance y atribuciones que nosotros tenemos, no alcanzan las competencias, porque no hay nada que haya firmado", respondió.

El pasado 8 de julio, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, informó que se abrió una carpeta de investigación por el caso del expresidente Enrique Peña Nieto-Pegasus, luego de que empresarios de Israel declararon haber pagado cerca 25 millones de dólares al expresidente priista de 2012 a 2018, para ganar grandes contratos en su administración, incluyendo la compra del sistema de espionaje.

