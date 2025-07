FGR abre carpeta de investigación por caso Peña Nieto-Pegasus; va por reclamar información a Israel

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que ya se abrió una carpeta de investigación por el caso del expresidente Enrique Peña Nieto-Pegasus, luego de que empresarios de Israel declararon haber pagado cerca 25 millones de dólares al expresidente priista de 2012 a 2018, para ganar grandes contratos en su administración, incluyendo la compra del sistema de espionaje.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 8 de julio en Palacio Nacional, Gertz Manero también indicó que se va a reclamar información a Israel.

“Efectivamente, desde principios de la administración anterior se presentaron varias denuncias que no han sido corroboradas con las pruebas suficientes, estas aumenta con este nuevo caso en el que sí se dan ya informes específicos, claros, muy precisos de una relación con empresas que vendieron Pegasus. Inclusive el expresidente ya dio una respuesta.

“Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático, la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante”, dijo Gertz Manero al recordar que la relación con las autoridades israelíes “no ha sido fácil”.

Denuncias contra EPN no procedieron por falta de pruebas

Cuestionado por EL UNIVERSAL si esta sería la primera denuncia por carpeta de investigación que se tiene contra el expresidente priista, el fiscal Gertz insistió en que a principios de la administración anterior hubo una serie de denuncias que no se consolidaron porque no se presentaron las pruebas de lo que se estaba denunciando.

“Lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al gobierno de Israel la autorización a través del sistema de asistencia jurídica internacional para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostienen.

Entonces lo que nosotros vamos a hacer y se los vamos a comunicar en forma inmediata, es cómo hicimos la solicitud formal al gobierno de ese país, cuándo nos van a contestar y cómo nos van a contestar para que nosotros no tengamos una hipótesis que no se complete con una prueba suficiente y clara. En esto tenemos que ser muy claros si no vuelve se vuelve a repetir lo que acaba de ocurrir”, dijo.

“¿Cuándo se enviaría?”, se le cuestionó.

“De inmediato. Nosotros estamos recaudando toda la información que es una información mediática, salió en los medios, esa la tenemos nosotros que darle la juridicidad necesaria para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública de unos empresarios de ese país que hicieron una declaración en el sentido de que a esta persona le dieron esa cantidad de dinero en esa fecha para los propósitos que todo esto es público.

“La asistencia jurídica internacional permite que nosotros podamos hacer esa solicitud, y esa solicitud queda allá a la responsabilidad de ese gobierno para permitirnos que en un procedimiento que ellos tienen que aceptar porque eso es su soberanía, se ratifica en esas denuncias, que se establezcan con toda precisión tiempo, lugar, circunstancia y características para que esto no quede nada más como ocurrió en la vez anterior en que no se consolidaron por las pruebas del sientes. En este caso no lo vamos a permitir”, añadió.

