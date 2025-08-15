La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde afirmó que el cambio de modelo económico impulsado por la 4T logró que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza.

En conferencia de prensa en Jalisco, destacó que es un logro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al que le dará seguimiento la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Esa es la traducción, ya en los hechos, de lo que significa 'por el bien de todos, primero los pobres'. Esos resultados dados por el INEGI hace dos días reflejan lo que significa una política transformadora distinta en beneficio de la gente", sostuvo.

Apuntó que con el expresidente Felipe Calderón aumentó la pobreza en 3.8 millones de personas; con Enrique Peña Nieto, con 4 millones de personas.

Lee también Reducción de la pobreza, una hazaña de la 4T: Sheinbaum; califica logro del sexenio de AMLO como "extraordinario, histórico"

"Y eso tiene que ver no con palabras, discursos vacíos, sino con una política concreta que es, uno: atender a los más vulnerables a partir de programas universales de bienestar, direccionar los recursos públicos para que se atienda a la gente, y por otro lado, apostar a una economía fortalecida desde abajo", expuso.

Entre estas acciones enlistó el incremento del salario mínimo, eliminación de la subcontratación y aumento del empleo formal.

"Más allá de las mentiras diarias de la derecha, nadie puede revertir que este país hoy es más justo, es menos desigual", afirmó.

apr