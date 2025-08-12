La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján arremetió contra el periodista y columnista de EL UNIVERSAL, Salvador García Soto, afirmando que tiene mucha imaginación y "escribe puras mentiras".

"Ahí está el caso de García Soto, que saca un artículo con puros cuentos de divisiones (en Morena). La verdad es que ese cuate escribe puras mentiras. Tiene mucha imaginación, pero poca ética periodista", criticó la morenista en rueda de prensa desde Puebla.

Luisa Alcalde, a la vez, confirmó a medios de comunicación que sí fue invitada por Ricardo Monreal a la Plenaria de Morena "desde hace más de una semana".

"Esto se trata de la derecha, de la oposición, que le encantaría ver división y pleito. Pero no: hay unidad en Morena, en nuestro movimiento", agregó.

Por lo anterior, refirió que en el caso de comentaristas como García Soto, vale la pena recordar la frase que el expresidente Andrés Manuel López Obrador decía con frecuencia: “cuando un hombre se entrega por completo a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento”.

Según la presidenta del partido, Morena está actualmente más unido y fuerte que nunca.

En el caso de comentaristas como @SGarciaSoto, vale la pena recordar la frase que el Presidente @lopezobrador_ mencionaba con frecuencia: “cuando un hombre se entrega por completo a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento”.



Hoy @PartidoMorenaMx está más fuerte y… pic.twitter.com/rFr5djjXrj — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 12, 2025

“Si de mentiras se trata, usted es la maestra y experta”: García Soto responde a Luisa Alcalde

Tras los dichos de Alcalde Luján, el periodista Salvador García Soto respondió que "si de mentiras se trata, usted es la maestra y la experta".

Acusó a la dirigente política de "mentir como respira" y de haberse convertido en una mujer "facciosa y beligerante" que hace de la falsedad su discurso.

"Nada aporta a este País su política barata, ¿o ya se le olvidaron los relojes que mandó a hacerse en su campaña y los negaba cuando los traía puestos?", preguntó, en alusión a información que dio a conocer sobre relojes con la cara de Luisa Alcalde, que ella negó.

Sin embargo, en septiembre de 2024 desde su cuenta oficial, la morenista publicó una fotografía de una mano alzando el puño y usando un reloj con su imagen.

Foto: Captura de pantalla de cuenta oficial de Instagram de Luisa María Alcalde

