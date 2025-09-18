Reynosa.- Con binomios caninos se inició una nueva búsqueda para localizar a Ana Luisa Rodríguez quien desapareció la noche del miércoles en Reynosa, Tamaulipas.

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas arribó a las calles Querétaro y Vallarta en la colonia Hacienda Las Fuentes desde donde partieron con los canes a fin de encontrar pistas qué lleven a la localización de la menor.

José Andrea Méndez Ñeco, integrante del colectivo, destacó que además se utiliza un dron para desde el aire tener un panorama más amplio del sector.

"El elemento canino de nombre ‘Mistique’ olió una prenda de la niña y de esta manera sigue el rastro para determinar si se encuentra en alguna casa cercana y poder encontrarla, el canino hace marcas precisas que ayudan a la identificación".

Foto: Especial

Indicó que la menor solicitó permiso a sus padres para ir a la tienda que se encuentra a escasos metros de su hogar, tras participar en un grupo de oración.

"La dueña de la tienda aseguró que la menor no llegó a realizar alguna compra y algunos vecinos dicen haber escuchado un vehículo que arrancó a todos prisa por lo que se presume, la sustrajeron apenas salió de su casa".

Elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada también se dieron cita en el lugar donde se realiza la búsqueda y trascendió, se pedirán grabaciones de algunas cámaras que se encuentran en casas aledañas.

"Estamos pidiendo las grabaciones para ver los autos que pasaron a esa hora, si había personas extrañas y todo lo que pueda servir para que las autoridades sigan con las investigaciones correspondientes".

afcl/LL