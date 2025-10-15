Más Información

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

CO2 alcanza su nivel más alto en la historia; ONU pide acciones urgentes para reducir emisiones

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Autoridades federales ejecutaron cuatro órdenes de cateo en Guadalajara, Jalisco, donde detuvieron a tres hombres vinculados al (CJNG).

Entre los detenidos se encuentra Nazario Ramírez, identificado como uno de los principales operadores de este grupo delictivo y es responsable de actividades ilícitas como y venta de droga en Tlajomulco, Jalisco y Oriental, Puebla.

También fueron arrestados Juan Martín Espinosa y Jorge Octavio Quezada, a quienes se les aseguraron 10 cargadores, 186 cartuchos, un kilo y 170 dosis de metanfetamina, dos equipos de cómputo y cinco vehículos, uno de ellos blindado.

El informó que, en el marco de los trabajos coordinados para detener a generadores de violencia en el país, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo del Gobierno de Jalisco, ejecutaron las órdenes de cateo en esa entidad.

Indicó que derivado de labores de inteligencia e investigación, las autoridades identificaron diversos domicilios utilizados por una para la comisión de ilícitos.

Con base en la información recabada, se integraron los elementos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos judiciales correspondientes para intervenir los inmuebles.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales para detener a generadores de violencia.

