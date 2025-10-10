Omar "V", José "F" y David "C", presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recibieron sentencia de 14 años de prisión, misma que cumplen en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, en Ocampo, Guanajuato.

Un juez federal los declaró responsables de los delitos de delincuencia organizada, acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y marihuana.

En diciembre de 2024, elementos de la Guardia Nacional detuvieron en el municipio de Irapuato, Guanajuato, a los tres sentenciados, tras un reporte en el que se informó del ingreso de una persona armada a un negocio, por lo que se dirigieron al lugar.

Una vez identificado el sujeto descrito en el reporte, fue detenido junto con otros dos individuos que se mostraron agresivos, asegurándoles cuatro armas de fuego largas y tres cortas, 17 cargadores, 361 cartuchos útiles, cuatro chalecos balísticos que tenían las siglas CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), dinero en efectivo, marihuana, clorhidrato de metanfetamina, un artefacto explosivo de fabricación artesanal y dos vehículos.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para que un juez dictara 14 años de prisión contra Omar "V", José "F" y David "C" por los delitos referidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

