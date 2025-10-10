Más Información

Fuerzas Armadas auxilian a la población afectada por "Raymond"; realizan evaluaciones médicas y traslados a zonas seguras

Fuerzas Armadas auxilian a la población afectada por "Raymond"; realizan evaluaciones médicas y traslados a zonas seguras

Caso CIBanco: ¿Qué pasa cuando se liquida un banco en México?

Caso CIBanco: ¿Qué pasa cuando se liquida un banco en México?

Reportan que Trump llamó a María Corina Machado para felicitarla por su premio Nobel de la Paz

Reportan que Trump llamó a María Corina Machado para felicitarla por su premio Nobel de la Paz

Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra

Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra

Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca

Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Omar "V", José "F" y David "C", presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación recibieron sentencia de 14 años de prisión, misma que cumplen en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, en Ocampo, Guanajuato.

Un juez federal los declaró responsables de los delitos de, acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y marihuana.

En diciembre de 2024, elementos de la Guardia Nacional detuvieron en el municipio de Irapuato, Guanajuato, a los tres sentenciados, tras un reporte en el que se informó del ingreso de una persona armada a un negocio, por lo que se dirigieron al lugar.

Lee también

Una vez identificado el sujeto descrito en el reporte, fue detenido junto con otros dos individuos que se mostraron agresivos, asegurándoles cuatro armas de fuego largas y tres cortas, 17 cargadores, 361 cartuchos útiles, cuatro chalecos balísticos que tenían las siglas CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), dinero en efectivo, marihuana, clorhidrato de metanfetamina, un artefacto explosivo de fabricación artesanal y dos vehículos.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para que un juez dictara 14 años de prisión contra Omar "V", José "F" y David "C" por los delitos referidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses