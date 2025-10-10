Más Información
Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra
Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero
"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz; le dedica premio
Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó de la ratificación de Marea Marván al frente de la Comisión Nacional Antimonopolio, que sustituye a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la figura de Andrea Marván como una joven reconocida internacionalmente.
“Ratificamos a Andrea Marván, que consideramos que ha hecho un muy buen trabajo. Es una joven muy reconocida, nacional, internacionalmente, y tomé la decisión de enviarla nuevamente, ratificar su nombramiento, vamos a esperar al Senado”, expresó.
Lee también Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales
La Comisión Nacional Antimonopolio cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía de gestión y dotado de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento.
Tiene por objeto, entre otros, garantizar la libre concurrencia y competencia económica en todos los mercados del país, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, para lo cual debe desempeñarse de manera profesional e imparcial en sus actuaciones.
Sheinbaum: Ni Salinas Pliego ni sus representantes se han acercado para pagar sus impuestos; “no es de un día a otro”, dice
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr