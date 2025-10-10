La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó de la ratificación de Marea Marván al frente de la Comisión Nacional Antimonopolio, que sustituye a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la figura de Andrea Marván como una joven reconocida internacionalmente.

“Ratificamos a Andrea Marván, que consideramos que ha hecho un muy buen trabajo. Es una joven muy reconocida, nacional, internacionalmente, y tomé la decisión de enviarla nuevamente, ratificar su nombramiento, vamos a esperar al Senado”, expresó.

La Comisión Nacional Antimonopolio cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía de gestión y dotado de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento.

Tiene por objeto, entre otros, garantizar la libre concurrencia y competencia económica en todos los mercados del país, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, para lo cual debe desempeñarse de manera profesional e imparcial en sus actuaciones.

