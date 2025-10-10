Más Información

Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra

Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero

Sheinbaum confirma dos fallecidos por lluvias; presupuesto para emergencias asciende a 19 mil mdp

"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz; le dedica premio

Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Luego de que la marca deportiva ofreciera una disculpa pública por el plagio de diseños de huaraches artesanales originarios de Oaxaca, la Secretaría de Cultura federal confirmó que se alcanzó un acuerdo de resarcimiento con la comunidad afectada, aunque los detalles aún no pueden hacerse públicos.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, informó que en el proceso participaron el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), quienes acompañaron las reuniones con los artesanos conforme a la legislación vigente.

"Hubo reuniones con la comunidad afectada; en esas reuniones acompañó el IMPI y el Indautor, que son las dos instancias que se encargan de ello, de acuerdo a la ley, y se llegó a varios acuerdos con la marca. El acuerdo de resarcimiento tiene que ver todavía no se puede anunciar públicamente, pero con algunas infraestructuras que pidió la propia comunidad, y después se pensará en algún tipo de colaboración más adelante, pero ya hay un contrato de resarcimiento a la comunidad”, explicó Núñez Bespalova.

La funcionaria señaló además que los zapatos en cuestión fueron retirados del mercado apenas una semana después de que se detectara la apropiación indebida de los diseños.

“No, no, esos zapatos se bajaron del mercado de inmediato, a la semana se bajaron”, aclaró.

El caso se suma a una serie de denuncias previas contra por el uso no autorizado de elementos culturales y textiles de comunidades indígenas mexicanas.

