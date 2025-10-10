La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ni el empresario Ricardo Salinas Pliego ni sus representantes se han acercado al gobierno para pagar el adeudo de impuestos.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que el presidente de Grupo Salinas tendría beneficios como descuentos si decide pagar, además que tiene juicios que no han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“¿No se ha acercado el empresario para recibir estos beneficios y pagar?”, se le preguntó.

“No, se ha dado la información, pero no ha habido de parte del empresario o de sus representantes legales algo que diga ´sí, sí voy a pagar´”, respondió.

“Entonces todavía requieren su proceso, que con la nueva Ley de Amparo, en el caso de los amparos, pues serían procesos más más cortos”, dijo.

Añadió que hay varios procedimientos “hacia adelante”, que están establecidos en el código financiero “una vez incluso que la Corte determine”: “Son varios procesos para poder cobrar las deudas de este empresario o de algún otro empresario, o alguna otra persona que tuviera alguna deuda con el SAT”.

“No es de un día a otro, sino que también es un proceso que se lleva”, declaró la titular del Ejecutivo federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr