La mañanera de Sheinbaum, 10 de octubre, minuto a minuto

Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la Presidenta de México

Nación 07:50 AM

Tormenta tropical Raymond podría entrar a Baja California Sur el sábado y domingo como depresión tropical, informó Protección Civil


Nación 07:46 AM

Protección civil da detalles de las afectaciones a causa de las fuertes precipitaciones en diversos estados:

- Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero fueron las entidades más afectadas

- 38 municipios fueron afectados; 312 viviendas presentan afectaciones. Se dio la apertura de seis refugios temporales

-Querétaro presentó cinco municipios con afectaciones

-San Luis Potosí presentó 11 municipios afectados 

Nación 07:45 AM

Inicia la conferencia matutina 

