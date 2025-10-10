La mañanera de Sheinbaum, 10 de octubre, minuto a minuto

Protección civil da detalles de las afectaciones a causa de las fuertes precipitaciones en diversos estados:

- Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero fueron las entidades más afectadas

- 38 municipios fueron afectados; 312 viviendas presentan afectaciones. Se dio la apertura de seis refugios temporales

-Querétaro presentó cinco municipios con afectaciones

-San Luis Potosí presentó 11 municipios afectados