La mañanera de Sheinbaum, 10 de octubre, minuto a minuto

Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero
La reacción de María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “¡Estoy en shock! No puedo creerlo”
Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la Presidenta de México
Nación 07:50 AM
Tormenta tropical Raymond podría entrar a Baja California Sur el sábado y domingo como depresión tropical, informó Protección Civil
Nación 07:46 AM
Protección civil da detalles de las afectaciones a causa de las fuertes precipitaciones en diversos estados:
- Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero fueron las entidades más afectadas
- 38 municipios fueron afectados; 312 viviendas presentan afectaciones. Se dio la apertura de seis refugios temporales
-Querétaro presentó cinco municipios con afectaciones
-San Luis Potosí presentó 11 municipios afectados
Nación 07:45 AM
Inicia la conferencia matutina
