Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero

La mañanera de Sheinbaum, 10 de octubre, minuto a minuto

Grupo México lamenta rechazo de Citi a su oferta por Banamex, pero es respetuoso de la decisión

"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz

José Jerí asume como presidente interino de Perú tras destitución de Boluarte que aceptó su despido

Gobierno busca recuperar 16 mmdp por huachicol fiscal

La presidenta reiteró el apoyo de su gobierno al exmandatario peruano Pedro Castillo, luego de que el Congreso de Perú destituyó este viernes a la presidenta .

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que fue un golpe de Estado el que destituyó a Pedro Castillo.

“Nuestra solidaridad siempre con él, y pues creo que fue por unanimidad la destitución (de Boluarte), pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo”, expresó la Mandataria federal.

El destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar el mismo día un juicio político por la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.

Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022, con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión.

“En consecuencia ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República", anunció el jefe del Congreso, José Jerí, en la maratónica sesión. La mandataria se rehusó a ejercer su derecho a la defensa.

