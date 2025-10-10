La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el apoyo de su gobierno al exmandatario peruano Pedro Castillo, luego de que el Congreso de Perú destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que fue un golpe de Estado el que destituyó a Pedro Castillo.

“Nuestra solidaridad siempre con él, y pues creo que fue por unanimidad la destitución (de Boluarte), pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo”, expresó la Mandataria federal.

El Congreso de Perú destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar el mismo día un juicio político por la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.

Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022, con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión.

“En consecuencia ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República", anunció el jefe del Congreso, José Jerí, en la maratónica sesión. La mandataria se rehusó a ejercer su derecho a la defensa.

