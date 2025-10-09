Congreso de Perú aprueba juicio político de destitución contra Dina Boluarte

El Congreso de Perú dio luz verde la noche de este jueves al juicio político de destitución de la presidenta Dina Boluarte, ante la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.

La mayoría parlamentaria aprobó por mayoría las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la mandataria de 63 años, alegando la "permanente incapacidad moral" de ejercer el cargo que asumió el 7 de diciembre de 2022, durante la sesión transmitida por el canal del poder legislativo.

Para que prospere la vacancia se necesita el respaldo de 87 congresistas. En esta segunda y última etapa, el Congreso debe citar a la mandataria a fin de que ella o su abogado expongan sus alegatos de defensa.

