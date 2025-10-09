Más Información

Gobierno israelí aprueba acuerdo para liberar a rehenes; EU enviará 200 soldados para supervisar acuerdo

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Se forma tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero: ¿Qué estados afectará?

Corte rechaza analizar amparo sobre corridas de toros en CDMX; seis ministros se pronuncian en contra de atraer el proyecto

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera; oposición adelanta voto en contra

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

Caso Kimberly Moya: Extienden zona de búsqueda a presa Los Cuartos a 7 días de su desaparición

Hallan el cuerpo de una persona dentro de cisterna en predio donde se demuele un hospital del ISSSTE en Tlatelolco

Las fuerzas conservadoras que sostenían en el poder a la presidenta de Perú, , anunciaron este jueves su intención de destituir a la mandataria a falta de seis meses para la celebración de las , donde varios de sus líderes son precandidatos presidenciales.

Hasta tres mociones de vacancia (destitución) presidencial fueron promovidas en el Congreso de Perú en el transcurso de la mañana de este jueves para declarar la incapacidad moral permanente de la jefa de Estado para enfrentar a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, luego de que una famosa fuera tiroteada el miércoles durante un concierto en un local militar.

Entre los impulsores de las mociones para destituir a Boluarte están varios partidos cuyos líderes aspiran a ser candidatos presidenciales en los comicios de 2026, como el del ultraconservador Renovación Popular, del alcalde de Lima Rafael López Aliaga; y el derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.

