Estados Unidos acordó una línea de financiamiento de 20 mil millones de dólares (mmdd) con Argentina mediante un swap (intercambio de divisas) y compró este jueves pesos en el mercado, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Hoy compramos directamente pesos argentinos", explicó Bessent en un mensaje en la red X. "Adicionalmente hemos finalizado un acuerdo de divisas swap con el banco central argentino de 20 mil millones de dólares", añadió.

Senadores demócratas presentaron este mismo jueves una iniciativa de ley que busca frenar la ayuda a Argentina impulsado por el presidente Donald Trump en momentos en que el cierre del gobierno de EU superó ya una semana

"El presidente debería centrarse en reducir los costos aquí en casa, no en favorecer a su aliado extranjero (el presidente argentino, Javier Milei)", señaló en una declaración a EFE el senador Rubén Gallego.

El senador por Arizona lamentó que "la prioridad de Trump es un rescate de 20 mil millones de dólares a Argentina (...) en un momento en que las políticas de Donald Trump están enfermando y empobreciendo a los estadounidenses".

En la propuesta legislativa, los senadores se quejan que las políticas de Trump empobrecen a los estadounidenses, y sus aranceles reducen las ganancias de los productores de soya, mientras los republicanos buscan quitar la atención médica a millones.

