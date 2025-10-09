Más Información

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

Clara Brugada estima que la reapertura hasta Observatorio de la Línea 1 del Metro será para 16 de noviembre

Rumbo al Nobel de la Paz: Estas son las guerras a las que Trump dice que puso fin

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Depresión Tropical 17-E evoluciona a la tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Enfrenta audiencia "El Wero Bisnero" por el presunto feminicidio de Renata "N" en Atizapán de Zaragoza

Cae "El Gordo", presunto líder de red de narcomenudeo en Venustiano Carranza y Gustavo A Madero

acordó una línea de financiamiento de 20 mil millones de dólares (mmdd) con mediante un swap (intercambio de divisas) y compró este jueves pesos en el mercado, anunció el secretario del Tesoro, .

"Hoy compramos directamente pesos argentinos", explicó Bessent en un mensaje en la red X. "Adicionalmente hemos finalizado un swap con el de 20 mil millones de dólares", añadió.

Senadores demócratas presentaron este mismo jueves una iniciativa de ley que busca frenar la ayuda a Argentina impulsado por el presidente Donald Trump en momentos en que el cierre del gobierno de EU superó ya una semana

"El presidente debería centrarse en reducir los costos aquí en casa, no en favorecer a su aliado extranjero (el presidente argentino, Javier Milei)", señaló en una declaración a EFE el senador Rubén Gallego.

El senador por Arizona lamentó que "la prioridad de Trump es un rescate de 20 mil millones de dólares a Argentina (...) en un momento en que las políticas de Donald Trump están enfermando y empobreciendo a los estadounidenses".

En la propuesta legislativa, los senadores se quejan que las políticas de Trump empobrecen a los estadounidenses, y sus aranceles reducen las ganancias de los productores de soya, mientras los republicanos buscan quitar la atención médica a millones.

