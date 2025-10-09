Más Información

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea

Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Sheinbaum defiende iniciativa de Ley de Amparo; “protege a la ciudadanía, no se elimina ningún derecho”, señala

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Adán Augusto en la cárcel sería positivo para Morena y Sheinbaum: Claudio Ochoa; “tienen todo para hacer lo correcto”, dice

Base de Sedena, entre primeras obras del Tren México-Querétaro

Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró

En menos de un mes, capturan a viuda e hijas de "El Ojos", líder del Cartel de Tláhuac

Unión Nacional de Padres de Familia celebra prohibición de lenguaje inclusivo en escuelas de Chihuahua; eleva la calidad de los contenidos, señalan

Sao Paulo. El secretario de Estado, , invitó al canciller brasileño, Mauro Vieira, a reunirse en Washington, mientras Brasil busca una reducción de los aranceles, informó el .

La llamada siguió a una conversación telefónica el lunes entre los presidentes y, durante la cual, el mandatario brasileño pidió a Trump eliminar un del 40% sobre las importaciones brasileñas.

“Tras un diálogo positivo sobre la agenda bilateral, ambas partes acordaron que sus equipos se reunirían pronto en para continuar las discusiones sobre temas económicos y comerciales”, dijo el ministerio brasileño en un comunicado.

El acercamiento de Rubio marca un paso hacia la reducción de tensiones entre los dos países, exacerbadas por los y las sanciones de Estados Unidos a funcionarios brasileños. Las sanciones estaban vinculadas al enjuiciamiento del expresidente , quien fue condenado a 27 años de prisión por planear un para permanecer en el poder después de perder su candidatura electoral en 2022.

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de EU, Donald Trump. Fotos: EFE
Trump y Lula hablan por teléfono sobre comercio

Lula y Trump se reunieron brevemente por primera vez en septiembre durante la en Nueva York. Trump dijo que hubo “gran química” durante el encuentro.

El lunes, los dos líderes hablaron durante 30 minutos, intercambiaron números de teléfono y Lula reiteró su invitación a Trump para asistir a la próxima cumbre climática en Belém, según la oficina de Lula.

Trump publicó más tarde en Truth Social que la conversación se centró en el comercio y la economía. “Tendremos más discusiones y nos reuniremos en un futuro no muy lejano, tanto en Brasil como en Estados Unidos”, escribió.

La administración Trump impuso un del 40% sobre los productos brasileños en julio, además de un impuesto previo del 10. Lula recordó a Trump que Estados Unidos mantiene un con Brasil, uno de los únicos tres países del en esa categoría.

La Casa Blanca ha hecho eco de las afirmaciones de los aliados de Bolsonaro de que su enjuiciamiento representó una ruptura en el y que el caso tenía motivaciones políticas.

A pesar de la presión de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Brasil procedió con el juicio y la sentencia de Bolsonaro. Posteriormente, Trump dijo que estaba “muy descontento” y Rubio dijo en X que el gobierno de “respondería adecuadamente a esta cacería de brujas”.

Las autoridades brasileñas esperaban represalias de Washington, pero Lula expresó un tono optimista el jueves en comentarios a una estación de radio local en los que elogió a Trump.

"Él me llamó de la manera más amable en que un ser humano puede tratar a otro", dijo Lula. “Somos dos octogenarios liderando las mayores de Occidente. Debemos mostrar al mundo cordialidad y armonía, no discordia y conflicto”.

