Más Información

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

“Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheimbaum”, dice Chico Pardo sobre compra de Banamex

“Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheimbaum”, dice Chico Pardo sobre compra de Banamex

Banxico repite recorte de 25 puntos a la tasa de interés y queda en 7.50%

Banxico repite recorte de 25 puntos a la tasa de interés y queda en 7.50%

Refuerzan Palacio Nacional con vallas; normalistas alistan marcha por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa

Refuerzan Palacio Nacional con vallas; normalistas alistan marcha por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

Sheinbaum responde a Salinas Pliego; Presidenta lanza una serie de preguntas a empresario tras advertencia de demandas

Sheinbaum responde a Salinas Pliego; Presidenta lanza una serie de preguntas a empresario tras advertencia de demandas

Asesinan a Jefe de Unidad de Tramitación Común de Guanajuato; autoridades prometen justicia

Asesinan a Jefe de Unidad de Tramitación Común de Guanajuato; autoridades prometen justicia

Reo que escapó del Reclusorio Oriente fue detenido tras acudir a su casa en Magdalena Contreras

Reo que escapó del Reclusorio Oriente fue detenido tras acudir a su casa en Magdalena Contreras

lanzó un ataque contra el foro del, actualmente presidido por Sudáfrica, prometiendo reformar el grupo de potencias mundiales cuando asuma la presidencia el próximo año.

"Ni diversidad, ni equidad, ni inclusión, ni un presupuesto con perspectiva de género. En segundo lugar, agilizaremos los procesos dentro del G20", declaró Allison Hooker, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, en representación del titular del cargo, , en una reunión ministerial de los países del G20 en el marco de la en Nueva York.

La presidencia rotatoria del foro, que reúne a las 20 mayores economías del mundo, la ostenta este año Sudáfrica, el primer país del continente africano en liderar el grupo.

Lee también

Los jefes de Estado y de gobierno del G20 se reunirán en noviembre en Sudáfrica.

El presidente estadounidense, , ataca regularmente a Pretoria, acusándola de perseguir a los agricultores blancos.

Trump confirmó que no asistirá a este encuentro y que Estados Unidos estará representado por su vicepresidente, .

Lee también

De igual manera, Rubio ha evitado las reuniones ministeriales del G20.

Desde su regreso a la en enero, Trump ha liderado una cruzada contra los programas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) y promueve el desmantelamiento de políticas que favorecen a las minorías raciales o a las en la sociedad estadounidense.

Durante su discurso de este jueves en la ONU, Hooker denunció las "horas dedicadas" a discutir estos programas, que desvían al G20 de su propósito original, como la , y prometió retomarlos bajo la presidencia de Trump.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Apoyo Bienestar ¿Cuál es el programa que da pago de 100 mil pesos REQUISITOS. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Apoyo Bienestar: ¿Cuál es el programa que da pago de 100 mil pesos? REQUISITOS

Vivienda del Bienestar: Requisitos para llevarte una casa a 630 mil pesos según el Infonavit. Foto: iStock-FJZEA / Infonavit/ Secretaria de Bienestar

Vivienda del Bienestar: Requisitos para llevarte una casa a 630 mil pesos según el Infonavit

Beca Rita Cetina 2025 avisa si estudiantes de secundaria de segundo y tercero deben registrarse de nuevo. Foto: Beca Rita Cetina/ Canva

Beca Rita Cetina 2025: ¿Estudiantes de segundo y tercero de secundaria deben registrarse otra vez? Esto se sabe

Foto: AFP

¡Confirmado! A partir de esta fecha aumentará a $30 dólares el permiso para cruzar a EU

Oktoberfest. iStock/ Wirestock

¿Por qué se celebra el Oktoberfest? Origen, fechas 2025 y tradiciones más ‘extrañas’