Más Información

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

Julio César Chávez Jr. reacciona a la derrota de Canelo Álvarez y pide una revancha para el mexicano

Julio César Chávez Jr. reacciona a la derrota de Canelo Álvarez y pide una revancha para el mexicano

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

En promedio, los países que conforman el (G20) registraron un de 0.9% en el segundo trimestre del año, cifra mayor a lo que registró México.

La economía mexicana en el mismo período creció 0.6% con respecto al trimestre anterior, informó la (OCDE).

En el reporte, que dio a conocer el organismo, se explicó que los países que más crecieron, de abril a junio de este año, fueron: Arabia Saudita 1.7%, India 1.7%, Türkiye 1.6%, Indonesia 1.3% y China 1.1%.

Lee también

Los países que crecieron entre 0.6% y 1%, además de México, fueron Australia 0.6%, Corea 0.7%, Sudáfrica 0.8% y Estados Unidos 0.8%.

En tanto que los de menor crecimiento fueron: 0.2%, Francia 0.3%, Reino Unido 0.3%, Japón 0.5%. Con decrecimiento están: Alemania, Canadá e Italia.

La OCDE dijo que el crecimiento del segundo trimestre del 2025 fue mayor al primer trimestre, cuando se registró 0.7% en promedio, de acuerdo con las estimaciones preliminares.

Lee también

“Aunque el crecimiento se recuperó ligeramente, se mantiene en un rango relativamente estrecho de 0.7% a 0.9%, registrado en trimestres anteriores. Sin embargo, el panorama fue mixto entre los países del G20”, expuso.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses