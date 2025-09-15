En promedio, los países que conforman el Grupo de los 20 (G20) registraron un crecimiento económico de 0.9% en el segundo trimestre del año, cifra mayor a lo que registró México.

La economía mexicana en el mismo período creció 0.6% con respecto al trimestre anterior, informó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

En el reporte, que dio a conocer el organismo, se explicó que los países que más crecieron, de abril a junio de este año, fueron: Arabia Saudita 1.7%, India 1.7%, Türkiye 1.6%, Indonesia 1.3% y China 1.1%.

Lee también Piden a países del G20 más coordinación mundial para enfrentar tensiones geopolíticas; alertan por riesgos para la estabilidad financiera

Los países que crecieron entre 0.6% y 1%, además de México, fueron Australia 0.6%, Corea 0.7%, Sudáfrica 0.8% y Estados Unidos 0.8%.

En tanto que los de menor crecimiento fueron: Unión Europea 0.2%, Francia 0.3%, Reino Unido 0.3%, Japón 0.5%. Con decrecimiento están: Alemania, Canadá e Italia.

La OCDE dijo que el crecimiento del segundo trimestre del 2025 fue mayor al primer trimestre, cuando se registró 0.7% en promedio, de acuerdo con las estimaciones preliminares.

Lee también Ausencias predominan en reunión de ministros de finanzas del G20; destaca la de Scott Bessent, de EU

“Aunque el crecimiento se recuperó ligeramente, se mantiene en un rango relativamente estrecho de 0.7% a 0.9%, registrado en trimestres anteriores. Sin embargo, el panorama fue mixto entre los países del G20”, expuso.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss