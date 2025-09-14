El pasado 5 de septiembre, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y las empresas Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán iniciaron una prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil.

Este programa forma parte de los esfuerzos para combatir la extorsión, fraudes y otros delitos cometidos mediante el uso de líneas telefónicas.

El ejercicio, previo al registro obligatorio de las nuevas líneas telefónicas en todos los puntos de venta, contemplado en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, arrancó el primer día de septiembre y concluye en octubre.

¿Cómo será el proceso de registro de tu número celular?

De acuerdo con la ATDT, el registro es para las nuevas líneas telefónicas a partir del 1 de septiembre y será obligatorio desde octubre en todos los puntos de venta.

El trámite se puede realizar en los centros de atención de cada operadora y los documentos que necesitas para registrarte son:

Identificación oficial vigente

CURP de la persona titular de la línea telefónica

Además, la agencia adelantó que en el caso de quienes ya cuentan con líneas activas, se establecerá un periodo de registro posterior, aunque aún no se especifican las fechas.

Líneas telefónicas de Telcel tiene que registrarse en el periodo indicado. (14/09/25) Foto: Archivo

¿Quién tendrá acceso a mis datos al registrar mi línea telefónica?

Durante la firma del acuerdo, establecieron que la CURP será la forma de vincularlos con la línea telefónica que contraten o adquieran en los centros de atención a clientes.

Ahora bien, los datos personales quedarán bajo el resguardo de las compañías telefónicas, de conformidad con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el gobierno no tendrá acceso a ellos.

Qué compañías participan en la prueba piloto de registro

De acuerdo con la ATDT, participarán las principales compañías telefónicas del país:

Telcel

Movistar

AT&T

Bait

Altán

¿Por qué es obligatorio registrar tu línea de celular en México?

El registro es obligatorio para activar nuevas líneas y las líneas existentes tendrán un plazo para su regularización.

Según las autoridades, se busca vincular cada número a la identidad de una persona para tener un mayor control sobre la seguridad pública.

Ya que el objetivo es reducir los delitos como extorsión, secuestro virtual y fraudes telefónicos.

Qué necesitas para registrar tu línea en Telcel, Movistar y AT&T

Para registrar tu línea en Telcel, Movistar o AT&T, deberás presentar una identificación oficial que incluya tu CURP (Clave Única de Registro de Población).

Este trámite se puede realizar en los centros de atención de cada compañía o, si ya cuentas con una línea, mediante opciones remotas que las empresas ofrecerán para simplificar el proceso.

