El presidente nacional de PRI, Alito Moreno, descartó que sea un informante del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el programa Con los de Casa, con el Director General Editorial de EL UNIVERSAL David Aponte y la columnista Maite Azuela.

Durante su participación, el líder priista reconoció que Rubio es un funcionario “profesional, conocedor de la política exterior, latino” y que “conoce perfectamente bien la política nacional”.

Sin embargo, negó rotundamente las acusaciones en su contra de ser informante de EU, tras los viajes recientes que ha emprendido hacia ese país para denunciar la “dictadura narcocomunista” de Morena.

En ese sentido, aseguró que son absurdos los señalamientos de que pide intervencionismo ya que, mencionó, sólo se plantea fortalecer la cooperación con Estados Unidos porque es una potencia que tiene tecnología y capacidad de análisis para monitorear.

“Tuvo que venir el gobierno de EU a doblar e hincar al gobierno mexicano para colaborar. Le dijo 'aquí cooperas, vamos a resolver el tema de seguridad con ustedes o sin ustedes'”, mencionó Moreno.

Alito Moreno junto al Director General Editorial de EL UNIVERSAL David Aponte y la columnista Maite Azuela en Con los de Casa (24/09/2025). Foto: Paola Reyes/ EL UNIVERSAL

No me arrepiento y lo volvería a hacer cincuenta veces: Noroña

Sobre la trifulca que protagonizó con el expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, Alito Moreno aseguró que no se arrepiente y que lo volvería a hacer cincuenta veces.

“Lo que ocurrió con Fernández Noroña, un empujón, dos cachetadas. No me arrepiento, porque han cruzado todos los límites, le ha faltado el respeto a las legisladoras”, condenó.

Por tanto, aseguró que el morenista como presidente de la Cámara Alta mandó mala imagen al gobierno estaounidense al tomarse fotos con personajes como Manuel Bartlett, presuntamente implicado en el asesinato de Kiki Camarena, agente de la DEA.

Alito arremete contra expriistas y antiguos líderes del partido

Según Alito Moreno, el partido es grande y plural “donde se escuchan todas las voces”.

No obstante, criticó que expriistas, como Francisco Labastida, critiquen al partido y a su dirigente, y los llamó “los campeones mundiales de las plurinominales”.

“¿Por qué no criticaban antes? Son timoratos, no tienen carácter y no tienen determinación. La gente los vomita. Son los campeones mundiales de los plurinominales”, aseveró.

Sobre los perfiles que abandonaron el perfil, dijo que se fueron por cobardes y porque están muertos de miedo. Y, a la vez, calificó a quienes se afiliaron a otros partidos, como Morena, de patéticos aplaudidores del poder.

“Los priistas podemos tener defectos. No somos perfectos. Pero sabemos gobernar. Jamás en la historia de nuestros gobiernos pasó lo que está pasando hay ahora: no hay crecimiento económico, no hay medicinas, no hay oportunidades con los jóvenes”, agregó Alito Moreno.

