La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, desestimó las amenazas del senador y presidente priista, Alito Moreno Cárdenas, quien afirmó que ha trabajado con un equipo especializado para integrar una denuncia sólida en Estados Unidos ante el FBI y la DEA contra oficialistas en lo que denominó “El Cartel de Macuspana”.

En redes sociales, Alcalde Luján se refirió al líder tricolor como uno de los políticos más corruptos y desprestigiados de México, por lo que consideró que está “desesperado y consumido por su ambición”.

“El león cree que todos son de su condición (...) El dirigente del PRIAN, Alejandro Moreno Cárdenas, es incapaz de reconocer la realidad”, condenó la morenista.

Además, reiteró que por más inventos, ocurrencias y mentiras que propaguen contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la gente sabe que fue él quien “transformó para bien la historia de este país”.

Por lo anterior, Luisa Alcalde garantizó que el legado del exmandatario tabasqueño vive y vivirá en el corazón del pueblo mexicano.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, visita el estado de Campeche este jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Morena es “el gran encubridor de criminales”, denuncia Alito Moreno

En respuesta a los señalamientos, Alito Moreno se limitó a contestar con una interjección: “oila”, escribió en su cuenta de “X”.

Horas antes, el priista se lanzó contra López Obrador y sus familiares y colaboradores pues, dijo, el “Cártel de Macuspana” se creó desde Palacio Nacional:

“No fue casualidad ni un error, fue la decisión de Andrés Manuel López Obrador, de la mano del narcosenador de Morena, Adán Augusto López, para entregar al crimen organizado el control del Gobierno. Hoy el pueblo de México paga las consecuencias de esa traición”, indicó.

Según Moreno Cárdenas, Morena es “el gran encubridor de criminales y terroristas” por tener en sus filas personalidades como Alfonso Romo, jefe de Oficina de la Presidencia y dueño de Vector Casa de Bolsa; Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa; así como “El Clan Andy” conformado por Andrés Manuel, José Ramón y “Bobby” López Beltrán, entre otros.

Alito Moreno afirmó que ha trabajado con un equipo especializado para integrar una denuncia sólida en Estados Unidos ante el FBI y la DEA contra “El Cartel de Macuspana” (23/09/25). Foto: Especial

Trifulca por “El Cártel de Macuspana” escala: PRI y Morena intercambian acusaciones

El partido Morena contestó en redes sociales que el PRI, a falta de proyecto, respaldo popular y autoridad moral, acude a las mentiras de Alito Moreno.

“Es un tipo priista que sólo sabe hacer política con dinero, transas y tráfico de influencias, que siempre recurrirá a la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna”, agregó el Movimiento de Regeneración Nacional.

Asimismo, subrayó que nadie le creerá sus palabras, ya que, enfatizó, él representa lo peor de los políticos de siempre.

El Partido Revolucionario Institucional, en contraste, reposteó las críticas de Morena con una pregunta: “¿esto cuenta como si fuera narcomanta?”.

Trifulca por “El Cártel de Macuspana” escala: PRI y Morena intercambian acusaciones en la red social “X” este martes 23 de septiembre de 2025. Foto: Captura

