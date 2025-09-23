El expresidente Carlos Salinas de Gortari afirmó en la serie documental “PRI: Crónica del fin” que sí ganó la elección de 1988 “basado en el resultado de las actas”.

En el episodio dos, titulado “La fractura 1986 - 1988”, el priista desestimó las acusaciones de fraude de su rival político, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, e insistió en que su triunfo presidencial fue legítimo pese a distintas irregularidades registradas.

Por su parte, a pregunta expresa de la periodista Denise Maerker, directora del documental, Cárdenas contradijo a Salinas de Gortari, pues también se proclamó ganador de aquella elección de 1988.

Lee también Corrupción, excesos y deuda, causas de la fractura del PRI desde López Portillo, así el primer capítulo de Crónica del Fin

En respuesta, el expresidente priista ironizó:

“¿Le dijo que sí? Claro que gané esta elección, pero basado en las actas electorales. ¿Y qué dijo de la elección de 1994? ¿También la ganó cuando quedó en tercer lugar? ¿Y de la elección del año 2000, cuando también quedó en tercer lugar, qué dijo?”, cuestionó Salinas sobre los tres intentos fallidos del fundador del PRD de llegar a la titularidad del Ejecutivo Federal.

Por tanto, dijo que sólo lo candidatos del PRI “han reconocido cuando han perdido”, mientras que los de oposición “hacen un flaco servicio a la democracia” al no reconocer sus derrotas electorales.

En ese sentido, refirió que dentro de las cúpulas del PRI había un choque entre reformadores y tradicionalistas:

“Había un choque entre representantes de lo que hemos llamado ‘la nomenclatura’ con aquellos que proponíamos una transformación interna muy importante del propio partido”, aseveró.

Lee también Comparece Hernán Bermúdez ante juez; determinarán si vinculan a proceso a "El Abuelo"

Dicha nomenclatura, detalló Salinas de Gortari, estaba conformada por personalidades “tradicionalistas” como Manuel Bartlett y Francisco Labastida.

De acuerdo con el exmandatario federal, cuando se decidió fundar el Instituto Federal Electoral (IFE) para sacar al gobierno y al PRI del control de las elecciones, “esa reforma hizo crujir a los tradicionalistas del partido”.

El documental “PRI: Crónica del fin” está disponible en Vix y cuenta con la participación de expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox Quesada.

Asimismo, hay entrevistas a políticos como Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Marcelo Ebrard, Francisco Labastida, Elba Esther Gordillo, Porfirio Muñoz Ledo y Dulce María Sauri.

La serie documental retrata la debacle del PRI, partido que fue hegemónico durante al menos siete décadas y que actualmente es una fuerza política sin peso en el contexto político nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr