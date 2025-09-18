Más Información

La plataforma de streaming Vix anunció una serie documental sobre el , titulada “PRI: La crónica del fin”, la cual constará de cinco episodios, testimonios exclusivos y archivo inédito. También dio a conocer que la periodista mexicana Denise Maerker fue la escritora y directora de dicho material.

En un video avance compartido en redes sociales, se puede observar una serie de personajes militantes del partido así como expriistas y políticos mexicanos. Tales como el expresidente de México, ; el expresidente Vicente Fox Quesada; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; Elba Esther Gordillo; Manlio Fabio Beltrones; Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros.

El documental también contará con la participación del actual presidente nacional del PRI: Al final del corto, se puede observar la leyenda: Escrito y dirigido por Denise Maerker y “próximamente”.

“Próximamente en Vix: “PRI: Crónica del Fin”. Serie documental de 5 episodios, medio siglo de la historia política del PRI (y de México) narrados con archivo inédito y testimonios exclusivos”, escribió la conductora al compartir el tráiler en su cuenta de X.

Aún no se cuenta con fecha de estreno, sin embargo, Vix aseguró que saldrá muy pronto en su plataforma.

