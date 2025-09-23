La noche del lunes 22 de septiembre se estrenó la serie documental PRI: Crónica del Fin a través del Canal 2 y la plataforma de streaming Vix.

A lo largo de su primer capítulo, "La fisura 1975-1982", se hizo un recorrido en la historia del Partido de la Revolución Institucional, a partir de su creación, el 4 de marzo de 1929 como Partido Nacional Revolucionario (PNR) por Plutardo Elías Calles, hasta la administración de José López Portillo, el cual fue Presidente de México de 1976 a 1982.

En este primer episodio de la serie producida por N+ Docs y la periodista mexicana Denise Maerker, se profundizó en el gobierno de López Portillo, caracterizado por la corrupción, el nepotismo, gasto calificado como "excesivo" en obras públicas y el aumento significativo de la deuda pública.

Entre las participaciones está la de Vicente Fox Quezada, con el que se hizo la transición democrática en el 2000 con el Partido Acción Nacional (PAN) y gobernó hasta el 2006, al comentar que el partido oficialista "falló en los ámbitos democrático, libertario y político".

Fox Quezada consideró como comienzo del fallo la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, acontecida el 2 de octubre de 1968, contra estudiantes por parte de paramilitares enviados por el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal Gustavo Díaz Ordaz, quien, años después, se declaró orgulloso a causa de que "salvó al país".

En dicho contexto, el último presidente priísta, Enrique Peña Nieto, opinó que "¿Cuál es la ideología del PRI?, ¡la del comandante supremo (de las fuerzas armadas)!

Otros funcionarios públicos, figuras públicas y periodistas participantes de PRI: Crónica del Fin son Aurelio Nuño, Beatriz Paredes, Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Elba Esther Gordillo, Juan Villoro, Miguel Ángel Osorio Chong, Sabina Berman, entre otros.

Los demás capítulos se encuentran disponibles en Vix, los cuales llevan por nombre La fractura 1986-1988, La implosión 1988-1994, El colapso 1994-2000, y El regreso y la parodia 2000-2024.

