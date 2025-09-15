ViX ha decidido dejar de producir películas originales, para enfocarse en las series... al menos en la cancha del streaming. Rodrigo de Pedro, director general de la plataforma, reveló que la única razón es porque, de ahora en adelante, los largometrajes que produzcan serán íntegramente para la pantalla grande, así ponrán su granito de arena para que el público regrese a salas.

Recientemente lanzaron la nueva entrega de “Mirreyes vs Godínez: Las Vegas”, que rebasó el millón de espectadores, colocándose sólo detrás de la película “Mesa de regalos”. Una vez que pase por cines, la plataforma las recibirá alegremente.

El sueño truncado de Violeta Isfel

Cuando uno de sus sueños estaba a punto de hacerse realidad, las cosas no salieron a favor de Violeta Isfel, quien anunció que quedó fuera del tour 2000's X Siempre y justo cuando, al parecer, Brenda Asnicar, actriz que dio vida al personaje de Antonella en la versión argentina de “Patito feo” (2007), se integra a esta gira como invitada especial.

Violeta compartió que compartir escenario con Asnicar era una fantasía desde que anunciaron este show en 2023; incluso, reveló que contactaron a la artista pero Bobo Producciones no logró pagarle la cantidad que pedía. Con todo, Violeta al menos entró en comunicación con ella a través de redes sociales y no pierde la esperanza de actuar juntas.

Foto: Edgar Negrete/CLASOS.

María Alicia Delgado, orgullosa de su hijo mas no de su “nuera”

María Alicia Delgado presume orgullosa a su retoño, quien nació sordo, pero está vocalizado, por lo que se puede comunicar perfectamente. Ahora, dice la actriz, el joven está estudiando en la universidad y además recientemente consiguió empleo en una taquería.

El punto negativo es su novia, una joven que no es del agrado de la actriz del sketch “Alz y Heimer”, pues la describe como una persona interesada: “Mi hijo no me llevó con ella, le saca el dinero y todavía…. Pinche chamaca, mi hijo me dice: ‘ya se me acabó el dinero’, ¿Pues para qué lo anda dando?”, dice.

