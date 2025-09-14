Muchas cosas pasan en los foros de grabación que quedan para el anecdotario y Eduardo Santamarina lo sabe, pues hace unos días le escupió un chicle a uno de los extras de “Los Hilos del pasado” (nueva versión de “El privilegio de amar”). Cuenta el propio actor que esto le ocurrió en los sets donde graba la telenovela de Televisa, y fue porque justamente debía quitar el dulce de su boca y, sin darse cuenta, impactó en la cara de uno de los miembros del staff, provocando la risa incontrolable de su compañera Yadhira Carrillo. “Yadhira, que es toda una dama”, dice Santamarina, “pegó su chicle en el mueble, pero a mí se me hizo fácil escupirlo y había una barra, no vi al extra hasta que voltee y tenía el chicle en la cara”, dice sin poder contener la risa.

Ana Martin por fin “conoce” a Los Beatles

Si alguien está feliz con la llegada de la Inteligencia Artificial es Ana Martin, quien no sólo se divierte, también explorado sus posibilidades, entre ellas, la de traer de vuelta a sus amigos y familiares más queridos, e incluso logrando el sueño de “posar” y “conocer” a sus ídolos, como Los Beatles. Así se le hizo estar al lado de Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon. La actriz de 79 años también anhelaba tener una foto al lado del ídolo de las nuevas generaciones, el británico Ed Sheeran, y se le cumplió. “Yo nunca he tenido fotos con ellos en persona… Gotitas, se vale soñar, qué padre es la IA”, compartió la actriz de “El pecado de Oyuki” y “Gabriel y Gabriela”. “El chiste es que nosotros usemos la IA, no que la IA nos use a nosotros”.

Anna Martín se divierte con la Inteligencia Artificial. Foto: Instagram oficial.

Siddhartha se inspira en Yuya para su nuevo disco

Siddhartha vuelve a estar en la mira y no por su música, sino por la portada de su próximo single, que muestra a Yuya como protagonista. La página Puro Rock no perdió detalle: “Siddhartha puso a Yuya en la portada de su próximo single, y tú todavía llorándole al que no te mandaba ni un ‘buenos días’”. Y como era de esperarse, los fans no tardaron en dar su opinión.

Entre los comentarios destacaron los que se refieren al rumbo musical del cantante: “Ese vato ya no es Siddhartha… ya no hace buenas rolas, sino canciones pop”.

Otros usuarios aprovecharon para cuestionar la relación que, aseguran, empezó con infidelidades de parte de ambos, brillo perdido y hasta quién realmente impulsa la carrera de quién. Lo cierto es que, más allá de los comentarios, la pareja, que tiene un hijo, ha sabido mantenerse al margen del ojo público.

Yuya protagoniza video "Tú y yo y tú" de Siddhartha. Foto: Captura de pantalla