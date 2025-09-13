Inicia un puente y con ello, las eternas dudas de cómo divertirse. Y es que hay tan oferta en cine y televisión que es casi una proeza elegir algo distinto a lo que los blockbuster y el algoritmo empujan al espectador.

Por eso aquí te damos seis recomendaciones que puedes ver en familia o solo, en streaming o cine, para pasar varios minutos disfrutando de diversas historias que muchas veces se dejan de lado.

EN LA TV

"TU TIEMPO LLAMA"

Serie de ciencia ficción coreana que juega con dos tiempos: 2023 y 1998. Una joven actual, al oír un viejo cassette se duerme y al despertar se descubre en el cuerpo de una adolescente que se parece a ella. El problema inicia cuando un amigo escolar se parece mucho a su novio fallecido en un accidente de avión. Y se vuelve más cáotico cuando sabe que alguien la asesinará justo en ese año.

Dónde ver: Netflix

"PREDESTINACION"

Ethan Hawke protagoniza esta película en el que los saltos en el tiempo se utilizan para mejorar cosas del presente. El problema es que ahora este agente especial, perteneciente a una institución privada, casi casi como la de los Hombres de Negro, debe hacerse cargo alguien que está colocando bombas por todos lados. Y quizá lo conozca.

Dónde ver: Prime Video

"EL TIEMPO QUE TE DOY"

¿Tienes poco minutos disponibles antes de salir a la oficina, fiesta o sólo para pasear a tu perro?. Esta es una buena opción pues cada episodio dura 11 minutos. ¿De qué trata? Una pareja con alegrías y problemas. ¿Lo novedoso? Cada episodio está dividido en dos tiempos: el pasado y lo actual, pero de manera descendiente y ascendente. Es decir, el capítulo 1 muestra un minuto del presente y 10 del pasado; el segundo, 2 del presente y 9 del pasado y así sucesivamente. Una producción española con Nadia de Santiago y Álvaro Cervantes.

THE DISCOVERY

¿Qué pasaría si un científico comprueba que hay vida después de la muerte y que es una segunda oportunidad para todos? Esta película con Jason Seagal, Rooney Mara y Robert Redford plantea que los efectos pueden ser desastrosos para todo el planeta, sobre todo para quienes saben un especial secreto para llegar a ello.

Dónde ver: Netflix

EN EL CINE

"EL JUICIO DE UN PERRO"

Una joven abogada está en serios problemas de autoestima al perder varios casos relevantes. Y entonces le llega un caso peculiar: el de Cosmos, un perro acusado de morder a una mujer en el rostro y condenado a muerte casi de manera inmediata. El filme franco-suizo está en tono satírico,

Dónde ver: Cineteca Nacional Xoco

"200% Lobo"

La licantropía también puede afectar a los perros. Y esta es la apuesta de esta cinta animada que sigue a un poodle cuya preocupación máxima es mantener el respeto de su manada, hasta que por un extraño deseo se convierte en Hombre Lobo. Con ello el cosmos se desestabiliza y de alguna manera habrá que recuperarlo.

Dónde ver: Cinemex y Cinépolis

