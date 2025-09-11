“Task” es una serie de esas que siguen quienes gustan del género policiaco, y con detectives como personajes principales. Esta vez es Mark Ruffalo quien da vida a un agente del FBI comisionado para comandar a un grupo especial de policías.

Desde el primero de los siete capítulos se revelan detalles que hacen que uno se quede enganchado con la historia, que se transmite todos los domingos.

Para empezar, Tom Brandis, personaje central que interpreta Ruffalo, es un ex sacerdote que dejó la carrera eclesiástica para hacerse agente del FBI.

Brandis vive con el peso de la ausencia de su esposa, y al mismo tiempo sigue la pista de quien realiza una serie de robos que tienen como común denominador la violencia extrema.

El objetivo es cercar al asesino que se mueve en los suburbios obreros de Filadelfia, en Delaware Country (Delco), para ser exactos, y pocos apenas supondrían que el responsable es un padre de familia, de apariencia inofensiva, que trabaja como recolector de basura, pero que está dispuesto a todo por llevar de comer a su familia.

“Task” es una trama que pone en el mismo nivel de importancia la exploración en un entramado criminal, la lealtad y la familia.

Acompañan a Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver y Raúl Castillo; los dos primeros vieron como reto actoral dar con el tono y el acento justos del nativo de Delco, elementos que dieron más realismo a su interpretación.

Dónde ver: HBO.

rad