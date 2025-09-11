Más Información

Colectivo presenta queja ante CNDH por caso Museo Dolores Olmedo

Proponen ajuste de tarifas en museos y zonas arqueológicas; aumento más alto alcanzaría el 223%

INBAL reanuda actividades en museos y teatros luego de dos días de cierre

Trabajadores sindicalizados cierran la Biblioteca Vasconcelos

VOID, homenaje a lo plural en tiempos de oscuridad

Rebecca Makkai incursiona en el género del true crime

En un barrio de un pueblo se ubican dos escuelas. En la primera, Chidori, acuden a clase los chicos problema, los de bajas calificaciones: en la segunda, Kikyo, pasa lo contrario, ahí se preparan las hijas de las familias más prominentes.

Este es el punto de partida de “La nobleza de las flores”, manga japonés que fue escrito e ilustrado por Saka Mikami, de quien no se conoce más allá del nombre, pero que es prolífico autor de historias de este género, casi todas conocidas y exitosas.

En “La nobleza de las flores” se plantea la rivalidad entre ambas escuelas, que son separadas sólo por una pared y también se aborda la diferencia de clases sociales.

Así, de Chidori, Rintarō Tsumugi es un chico alto, que parece amenazante y que podría ser un buen representante de la escuela a la que pertenece, pero que en realidad es servicial, ayuda en la pastelería de su familia, aunque no le gusta atender a los clientes, pues su personalidad es tímida.

De Kaoruko Waguri, de Kikyo, todo mundo se da cuenta que es diferente a sus compañeras de clase, ella es sensible y alegre, y la arrogancia que caracteriza a sus amigas no está en ella.

Los dos jóvenes se conocen en la pastelería de la familia de Rintarō, cada día la relación entre ambos se hace más fuerte; a los dos les gusta verse, pero las cosas cambian cuando él se entera que Kaoruco es alumna de Kikyo.

Los dos buscarán estar juntos a pesar de las diferencias que hay entre los mundos a los que pertenecen y de las que parece que a veces Kaoruko no se da cuenta lo grandes que son, pues conoce a los amigos de Rintarō y habla con sus amigas acerca de que Chidori y sus alumnos no son como la mayoría cree.

Esta historia de 18 episodios se estrenó en 2021.

Dónde ver: Netflix

