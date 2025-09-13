Palazuelos vale “un diamante” como amigo

Se dice que los amigos se conocen en las buenas y en las malas, y es precisamente así, en las malas que Roberto Palazuelos se ha mantenido para Leonardo García y su mamá, Sandra Vale; el actor ha revelado que su despacho de abogados está apoyando a madre e hijo para que Sandy, exesposa de Andrés García, no pierda el departamento en el que vive y cuando la ley falle a su favor, pueda escriturarlo, porque al parecer el pleito entre los hijos del galán de películas y Margarita Portillo, su última esposa, continúa.

Ante esto, el llamado “diamante negro” aclaró que él no se está haciendo cargo directamente del caso, sino alguien más del buró jurídico que encabeza, porque prefiere tomar distancia y mejor ayudar directamente a Leonardo en otros aspectos, como en su proceso de rehabilitación del alcoholismo, enfermedad contra la que tiene años luchando.

La tercera es la vencida entre Leo de Lozanne y Sandra Echeverría

Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría parecen estar escribiendo un nuevo capítulo de su historia. Tras varios intentos fallidos, el año pasado confirmaron que se estaban dando una tercera oportunidad, y aunque muchos dudaban de su reconciliación, todo indica que ahora sí van en serio.

La prueba llegó en el show de Los Concorde en el Teatro Metropólitan, donde Sandra fue vista entre el público, entrando como cualquier fan y disfrutando feliz de las canciones, mostrando con esto apoyo a su esposo desde la butaca. Entre especulaciones y comentarios, lo cierto es que la pareja se dejó ver más sólida que hace unos meses.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se casaron en octubre de 2014. Foto: Instagram

Arap Bethke se reencuentra con Gaby Rivero

Emocionado se mostró el actor Arap Bethke al compartir que Gaby Rivero fue al teatro a ver la puesta "Siete veces adiós", que él protagoniza en la temporada actual al lado de Erika de la Rosa.

La visita de la actriz de “Carrusel” al teatro resultó grata para Arap porque fue en “El Club de Gaby”, programa de contenido infantil que conducía la actriz y que se transmitió entre 1993 y 1994, en el que él inició su carrera en el espectáculo cuando tenía 11 años.

El reencuentro fue agradable para ambos.

Foto: Agustín Salinas / Agencia EL UNIVERSAL