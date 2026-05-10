Xcaret.— En una noche en la que dominaron el filme brasileño El agente secreto y la serie argentina El eternauta, México alzó la mano en los Premios PLATINO, por parte de Paulina Gaitán.

La chilanga, protagonista de Las muertas, donde interpreta a una matrona basada en el célebre caso de Las Poquianchis, se llevó a casa el galardón de Mejor interpretación femenina de miniserie o teleserie.

“Gracias, estoy muy emocionada, gracias a mi querido director Luis Estrada, a mi mamá, a mi esposo”, dijo Paulina al recibir el premio.

Paulina Gaitán se llevó a casa el galardón por Mejor interpretación femenina de miniserie por Las muertas. Foto: Premios PLATINO Xcaret

Minutos antes de subir al escenario, la actriz, que comenzó su carrera siendo una niña en Voces inocentes, dijo a EL UNIVERSAL que la serie la había puesto en otro nivel, pues mucho público comenzó a saber quien era.

Hace tres años, Paulina había dicho al Gran Diario de México que su sueño era asistir a una ceremonia nominada; al año siguiente lo fue como Interpretación de reparto por Belascoarán y, ahora, ya es ganadora del premio principal de actuación femenina.

“Los sueños se cumplen y siento que toda esa semillita que sembré, está dando fruto”, señaló en entrevista.

Triunfo latino

Los Premios PLATINO Xcaret edición 13, vieron ayer triunfar en la sección de cine a El agente secreto, de Kleber Mendonca Filho, con cuatro galardones: Película, Dirección, Interpretación masculina (Wagner Moura) y Guion. Estos se sumaron a los tres obtenidos el jueves en Montaje, Arte y Música.

El productor Matías Mosteirín recibió los tres premios que obtuvo El eternauta, como el de Miniserie. Foto: Premios PLATINO Xcaret

La cinta es sobre un maestro que descubre que está vigilado.

“Estamos en un momento de mentiras en el mundo y el cine es un instrumento poderoso, con historias llenas de poesía y aventura y la verdad del drama humano”, consideró el realizador al recibir el premio de guion.

Y El eternauta, producción argentina de ciencia ficción, fue la triunfadora en el rubro de serie al obtener tres galardones: Mejor Miniserie o Teleserie; Interpretación masculina (Ricardo Darín) y Creador, sumándose los cinco del jueves como Efectos especiales.

Guillermo Francella, actor en Rudo y cursi y El secreto de sus ojos, dijo convencido al recibir el Premio PLATINO Honor a la trayectoria: “La pasión no garantiza el éxito, pero da sentido al camino y eso es fundamental”.

El argentino Guillermo Francella recibió el Premio de Honor. Foto: Premios PLATINO Xcaret

“Sé que soy el resultado de muchos encuentros y el público que sigue siendo el combustible”, apuntó en un su breve discurso de aceptación.

Previo a la ceremonia en el Teatro Gran Tlachco de la Riviera Maya, se realizó la alfombra azul, que comenzó con una representación de una calenda oaxaqueña y fue Sofía Aragón, exreina de belleza y finalista en Miss Universo, la primera en llegar.

El actor colombiano Manolo Cardona llegó presumiendo una camisa negra artesanal de su país; también desfiló la venezolana Carolina Ramírez, quien lucía su embarazo, y el mexicano Diego Boneta, entre otros.

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