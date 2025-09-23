Comparece Hernán Bermúdez ante juez; determinarán si vinculan a proceso a "El Abuelo"

Hernán Bermúdez Requena, "El Comandante H" o "El Abuelo ", exjefe policiaco de Tabasco, comparece de nuevo ante un juez de control local, quien determinará si lo procesa o no por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

Desde esta mañana se reanudó la audiencia inicial en la que el presunto líder del grupo criminal "La Barredora" participa por videoconferencia desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde se encuentra recluido desde el pasado viernes, reportaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco.

"La audiencia inició desde temprano y continúa en desarrollo", comentó una fuente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco.

En la audiencia del viernes pasado, Bermúdez Requena solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación jurídica, mismo que vence este martes.

Lee también Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez

Por lo que, el juez de control de la Región Nueve de Villahermosa resolverá hoy si lo vincula a proceso y si le ratifica la prisión preventiva oficiosa.

En caso que el juez, resuelva lo contrario, la Fiscalía General de la República (FGR) está lista para ejecutarle al "Comandante H" la orden de aprehensión por delincuencia organizada para evitar que se evada de la justicia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr