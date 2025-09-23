Villahermosa, Tab.— Al señalar que fue su gobierno el que inició la investigación contra el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana y líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, el gobernador Javier May aseveró que su administración no encubrirá a nadie y no habrá impunidad en este caso.

En conferencia, May Rodríguez manifestó que por muy dura que sea la verdad se tiene que saber todo lo relacionado con el caso de Bermúdez Requena, ligado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Quien cometa una acción tendrá que comparecer y responder por esos hechos. Nosotros fuimos los que iniciamos, no solapamos a nadie, este gobierno fue el que inició las acciones contra quienes resulten responsables de hechos de carácter delictivo, de crimen organizado”, advirtió.

Pidió a los ciudadanos esperar a que avance la investigación que realizan las fiscalías General de la República (FGR) y de Tabasco, mientras tanto, añadió, hay detenidas varias personas importantes que presuntamente dirigían esta organización criminal.

“Esto quiere decir que no va a haber impunidad, no vamos ni encubrir a nadie y, sobre todo, vamos a colaborar en lo que nos toca a nosotros. Vamos a estar muy pendientes y le estamos dando mucha atención a este tema, como lo hacemos todos los días”, subrayó.

May fue cuestionado sobre si solicitará a su partido cambiar a Adán Augusto López Hernández como coordinador de los senadores de Morena, a lo que recordó que el también exsecretario de Gobernación y gobernador de Tabasco ya mostró su disposición de comparecer ante las autoridades. “Este ha sido un tema muy mediático que ha querido agarrar de bandera la oposición, ¿no? Sobre todo, mediáticamente ha sido todos los días, no baja todavía, pero el senador Adán ha dejado claro que si es requerido, él va a acudir, se va a presentar, entonces, no somos iguales, nos han querido vincular que somos lo mismo, que somos iguales, aquí no hay cero impunidad (sic), aquí no se solapa a nadie, no se encubre a nadie, no se pacta con nadie”, remarcó.

Opinó que hay un linchamiento mediático y que la oposición quiere sacar ventaja del tema, pero será muy difícil que destruyan este movimiento político.

Dijo no tener información sobre la presunta detención de José del Carmen Castillo, excomisionado de la Policía Estatal de Tabasco.

Durante el fin de semana, en redes sociales circuló la versión de la supuesta captura del exfuncionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien identifican como La Rana y es vinculado con La Barredora, presuntamente dirigida por Bermúdez Requena.

¿Se habló de la supuesta detención de José del Carmen Castillo, si nos pudiera precisar o simplemente fue un rumor?, se le preguntó.

“No, no tenemos esa información todavía”, declaró May.

Castillo Ramírez fue comisionado de la Policía Estatal de noviembre de 2019 a febrero de 2024; incluso, tras la renuncia de Bermúdez Requena, fue encargado de despacho de la dependencia por un mes y cinco días.