La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, subrayó que las acusaciones contra la diputada federal de su partido, Hilda Brown, tienen que estar sustentadas en pruebas, que hasta el momento no se han presentado.

"¿Qué pasa en el caso de la diputada que aquí se señala? Toma una determinación el Gobierno de Estados Unidos de congelar unas cuentas, le da aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera; la Unidad de Inteligencia Financiera no ve elementos de lavado de dinero y determina no congelar (la cuenta)", explicó en conferencia de prensa.

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos acusó a Hilda Brown de tener vínculos con personas relacionadas a La Mayiza, una fracción del Cártel de Sinaloa.

Expuso que si se aportan pruebas a la Fiscalía, debe abrir una investigación como en todos los casos.

"Pero tiene que haber elementos, no se puede culpar a alguien nomás porque lo sacó Latinus. Tiene que haber elementos y sí tiene que haber una investigación si hay elementos, se trate de quien se trate en el caso de la legisladora", afirmó.

La dirigente aseguró que no hay complicidad, no se tolera la corrupción ni la impunidad, por lo que no se daña al movimiento. Hay una campaña de desprestigio contra Morena, acusa Luisa Alcalde

Ante los acontecimientos como el supuesto amparo de Andy López Beltrán, y subrayó que este hecho debe investigarse.

En conferencia de prensa desde Quintana Roo, acusó que se trata de una campaña política en contra del movimiento y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que están buscando afectar a sus hijos.

Esta semana trascendió que Andy López Beltrán, su hermano Gonzalo y otras personas presentaron un amparo para evitar cualquier posible orden de aprehensión, aunque el secretario de Organización de Morena rechazó haber tramitado este recurso y pidió que se investigue.

"¿Qué debe estar atrás para que gente vaya y utilice un nombre y promueva estos amparos? Se debe investigar quiénes están haciendo eso, por supuesto que debe investigarse todo para generar un ambiente y una percepción de: claro, porque están vinculados (a un delito)", señaló.

"Se pone en evidencia toda una campaña de desprestigio, una campaña evidentemente política de mentiras. Hay todavía quienes no acaban de entender que este país ya cambió y qué hace ya siete años inició una transformación que, me queda claro, sigue lastimando a unos cuantos que quisieran volver al poder por sus privilegios y por sus negocios", señaló.

Afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum está dando continuidad la proyecto de la Cuarta Transformación y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no tendría que deslindarse de su persona.

"Se van a quedar con las ganas los que quisieran que hubiera ese deslinde, que son unos cuantos que no quieren a México",

También acusó a los medios de comunicación de "manipular" la información, luego de que Andrés López Beltrán se deslindó del amparo.

Sobre los cuestionamientos al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López y su relación con Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, reiteró que fue el gobierno el que lo detuvo.

"Le toca a la fiscalía hacer la investigación sobre este personaje. Esa es la enorme diferencia, en nuestro movimiento no hay impunidad", afirmó.

