La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a primer ministro de Canadá, Mark Carney

Exalcaldesa morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, entre los sancionados por el Tesoro de EU

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Caen 12 por robo de material ferroso al interior de la Refinería Olmeca en Tabasco

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Facultad de Economía de la UNAM suspende clases por amenaza de artefacto explosivo

Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a "", una facción del Cártel de Sinaloa, que mantiene una guerra abierta con "Los Chapitos", el grupo liderado por los hijos de . Entre los sancionados figura una exalcaldesa morenista de Rosarito, Baja California.

El gobierno de estados Unidos acusa a "Los Mayos" de traficar , cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

El Tesoro anunció , que implican el bloqueo de bienes y activos en territorio estadounidense, así como la prohibición de hacer transacciones con ellos, contra seis personas.

Integrantes de "Los Mayos". Foto: DEA/FBI
Integrantes de "Los Mayos". Foto: DEA/FBI

Exalcaldesa de Rosarito aparece en lista de sancionados por EU

Una de ellas es , exalcaldesa de Rosarito y actual diputada por el Distrito 9 de Baja California.

Según el comunicado del Tesoro, gracias a la estrecha relación personal de Candelario Árcega Aguirre, a quien identifica como "operador político afiliado al ”, con Brown, “pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados para ocupar puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito”.

Señala que durante el mandato de Brown como alcaldesa de Rosarito, Jesús González Lomeli, un magnate empresarial con sede en Rosarito descrito por Estados Unidos como “operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa” y Árcega actuaron como “” entre ella y los hermanos Alfonso y René Arzate García, líderes de ".

“Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron para los Arzate, ayudaron a gestionar las operaciones de los hermanos Arzate y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”.

EU impone sanciones 14 empresas de operador financiero del Cártel del Sinaloa

Además de los seis sancionados, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 14 empresas propiedad de González: JR Alimentos Del Mar; Grupo JRCP; Sabor Tapatío; Gotoco Alimentos Procesados; Grupo Hotelero JJJ; Complejo Turístico JJJ; Operadora De Espectáculos, Alimentos Y Bebidas J&R;; Alimentos Y Diversión Insurgentes; Sunset Servicios Gastronómicos; JJ Gonver; Operadora De Alimentos Con Orígenes De México; Veintiuno Mexicali; Coco Beach Bar y Cavally, “por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por González, o por haber actuado o pretendido actuar en su nombre o en su representación, directa o indirectamente”.

La OFAC también incluyó en la lista a una empresa de transporte propiedad de Arcega: Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio, por “ser propiedad de Árcega, estar controlada o dirigida por él, o haber actuado o pretendido actuar en su nombre o en su representación, directa o indirectamente”.

mcc

