Playas de Rosarito.- La diputada federal y exalcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown, negó que tuviera alguna relación con el crimen organizado y que le hubieran cancelado sus cuentas bancarias, incluso se dijo víctima de infamias.

A través de una publicación en sus redes sociales la mañana de este jueves, Brown respondió a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que la vinculan con el Cártel de Sinaloa, directamente con el grupo identificado como Los Mayos a quien, según el gobierno estadounidense, protegió y benefició.

En su publicación la diputada aseguró que los señalamientos son falsos y que son una reacción a su respaldo a favor del movimiento (de la cuarta transformación).

“Amigas, amigos, a los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de como (sic) hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, se lee en el texto.

“Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral. Estoy firme para cualquier situación, ante cualquier autoridad. Seguiré trabajando para ustedes como siempre”, aseguró.

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila negó tener más información del tema, salvo por lo publicado por el mismo Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de responder que no ha tenido ningún tipo de comunicación con la exalcaldesa con quien, durante su administración compartió el espacio en eventos de esparcimiento.

“Fue una noticia que recibimos hace apenas unas horas y esperaremos que surja más información”, dijo la gobernadora durante la atención a la prensa en la mañanera de este jueves.

afcl/LL