Más Información

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Embajada de Canadá confirma encuentro de primer ministro Carney con Sheinbaum

Embajada de Canadá confirma encuentro de primer ministro Carney con Sheinbaum

Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "vida, propiedad y libertad”

Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "vida, propiedad y libertad”

Hernán Bermúdez, bajo la lupa de EU por huachicol

Hernán Bermúdez, bajo la lupa de EU por huachicol

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Morena, con poca productividad en la 66 Legislatura

Morena, con poca productividad en la 66 Legislatura

Acuden al Zócalo 280 mil personas a celebrar el primer grito de Sheinbaum, reporta la Secretaría de Gobierno de CDMX

Acuden al Zócalo 280 mil personas a celebrar el primer grito de Sheinbaum, reporta la Secretaría de Gobierno de CDMX

EU exige a México acciones más agresivas contra cárteles de la droga en 2026

EU exige a México acciones más agresivas contra cárteles de la droga en 2026

Washington.- El Gobierno de anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares (mdd) por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, un alto mando del , organización designada como grupo terrorista por Washington.

Según el FBI, "El Ruso", también identificado como Jesús Alexandro Sánchez Félix, lidera "Los Rusos", el brazo armado de "La Mayiza", una facción del Cártel de Sinaloa.

Durante la última década, ha sido acusado en múltiples ocasiones en los distritos Central y Sur de California por cargos relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero.

Lee también

El presidente republicano ha designado como organizaciones terroristas a los principales cárteles mexicanos. Foto: AFP
El presidente republicano ha designado como organizaciones terroristas a los principales cárteles mexicanos. Foto: AFP

La Administración de Donald Trump sostiene que "La Mayiza" gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

La recompensa forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés), administrado por el Departamento de Estado.

El Gobierno de Trump ha impulsado una ofensiva contra el narcotráfico en Latinoamérica con el objetivo de frenar la crisis del fentanilo que afecta gravemente a Estados Unidos.

El presidente republicano ha designado como organizaciones terroristas a los principales cárteles mexicanos, así como a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y al grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

Lee también

Además, Washington ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el llamado "Cártel de los Soles", y ha desplegado fuerzas militares en el Caribe con el fin de combatir el tráfico de drogas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025