EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

Washington.- El Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares (mdd) por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, un alto mando del Cártel de Sinaloa, organización designada como grupo terrorista por Washington.

Según el FBI, "El Ruso", también identificado como Jesús Alexandro Sánchez Félix, lidera "Los Rusos", el brazo armado de "La Mayiza", una facción del Cártel de Sinaloa.

Durante la última década, ha sido acusado en múltiples ocasiones en los distritos Central y Sur de California por cargos relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero.

Lee también Sinaloa y su narco guerra, un año bajo “el pájaro negro”

El presidente republicano ha designado como organizaciones terroristas a los principales cárteles mexicanos. Foto: AFP

La Administración de Donald Trump sostiene que "La Mayiza" gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

La recompensa forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés), administrado por el Departamento de Estado.

El Gobierno de Trump ha impulsado una ofensiva contra el narcotráfico en Latinoamérica con el objetivo de frenar la crisis del fentanilo que afecta gravemente a Estados Unidos.

El presidente republicano ha designado como organizaciones terroristas a los principales cárteles mexicanos, así como a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y al grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

Lee también Colombia detiene compra de armas a EU tras fin de certificación como socio en guerra contra las drogas

Además, Washington ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el llamado "Cártel de los Soles", y ha desplegado fuerzas militares en el Caribe con el fin de combatir el tráfico de drogas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc