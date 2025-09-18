Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

“El Abuelo” buscaba controlar actividad criminal en Tabasco

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Con Sheinbaum hay una relación más positiva y de entendimiento, dice Kenia López Rabadán en Con los de Casa

Facultad de Economía de la UNAM suspende clases por amenaza de artefacto explosivo

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, asegura que cubrió los gastos funerarios de su operador

Nueva York. Este jueves se realizó una audiencia de revisión del caso del narcotraficante ante un tribunal de Brooklyn, en Nueva York. Durante la misma, se informó que las partes no han alcanzado aún algún acuerdo que evite que el exlíder del Cártel de Guadalajara vaya a juicio.

Durante la audiencia ante el juez Frederic Block, la fiscalía confirmó que no se buscará la pena de muerte contra Caro Quintero, acusado de tráfico de drogas, así como del secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la Agencia Antidrogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Previo a la audiencia se dio a conocer un documento donde la fiscalía rechaza la solicitud de la defensa para poner fin a las medidas administrativas especiales que pesan sobre Caro Quintero.

En él, se revela que desde su entrega a Estados Unidos por parte de las autoridades mexicanas, Caro Quintero solo ha hablado telefónicamente con dos familiares en México, su hermana y su hija, quienes han sido autorizadas para ello.

También se señala que el acusado tiene una serie de problemas delicados de salud, que permanecen bajo reserva judicial.

Debido a que la familia de Caro radica en México, señala la fiscalía, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde el capo permanece detenido, aprobó “visitas virtuales” de la familia autorizada.

Sin embargo, la fiscalía insiste en que es necesario mantenerlo aislado y con restricciones; es decir, bajo las medidas administrativas especiales, dado que se trata de un hombre que fue “un alto líder y miembro de uno de los cárteles de drogas más grandes de la historia, una organización extranjera designada como terrorista; ha pasado años huyendo de la justicia; ha operado su organización tanto dentro como fuera de custodia; y ha empleado la violencia, el secuestro y la tortura a través de terceros para tomar represalias contra testigos y agentes de la ley”.

La defensa de Caro acusa que su cliente permanece “confinado en una celda pequeña y sin ventanas” y que está “solo en esta celda 23 horas al día de lunes a viernes”.

Como no hay tampoco acuerdo entre las partes al respecto, será el juez Block el que deberá decidir.

¿Caro Quintero irá a juicio en EU?

La audiencia de este jueves duró poco menos de media hora. Caro Quintero, con el cabello totalmente encanecido, llegó vestido con su uniforme carcelario.

Cuando el juez Block preguntó a la fiscalía el por qué de su decisión de retirar de la mesa la posibilidad de imponer la pena de muerte a Caro Quintero, los fiscales señalaron que "fue una decisión de la fiscal Pam Bondi", sin dar más detalles.

En caso de que no haya acuerdo entre defensa y fiscalía, Caro Quintero tendría que ir a juicio, que se convertiría en el segundo más importante después del de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

¿Cuándo es la nueva audiencia de Caro Quintero en EU?

La próxima audiencia de seguimiento será el 19 de marzo de 2026.

Antes de su audiencia de seguimiento, Caro Quintero regresará al tribunal de Nueva York el 16 de octubre para una audiencia en la que estarán presentes representantes del Buró Federal de Prisiones (BOP, en inglés) y donde se abordarán las medidas de alta seguridad y aislamiento a las que está sometido.

