Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Nueva York. Este jueves se realizó una audiencia de revisión del caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero ante un tribunal de Brooklyn, en Nueva York. Durante la misma, se informó que las partes no han alcanzado aún algún acuerdo que evite que el exlíder del Cártel de Guadalajara vaya a juicio.

Durante la audiencia ante el juez Frederic Block, la fiscalía confirmó que no se buscará la pena de muerte contra Caro Quintero, acusado de tráfico de drogas, así como del secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la Agencia Antidrogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Previo a la audiencia se dio a conocer un documento donde la fiscalía rechaza la solicitud de la defensa para poner fin a las medidas administrativas especiales que pesan sobre Caro Quintero.

Aprueban visitas virtuales a Caro Quintero en la prisión

En él, se revela que desde su entrega a Estados Unidos por parte de las autoridades mexicanas, Caro Quintero solo ha hablado telefónicamente con dos familiares en México, su hermana y su hija, quienes han sido autorizadas para ello.

También se señala que el acusado tiene una serie de problemas delicados de salud, que permanecen bajo reserva judicial.

Debido a que la familia de Caro radica en México, señala la fiscalía, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde el capo permanece detenido, aprobó “visitas virtuales” de la familia autorizada.

Sin embargo, la fiscalía insiste en que es necesario mantenerlo aislado y con restricciones; es decir, bajo las medidas administrativas especiales, dado que se trata de un hombre que fue “un alto líder y miembro de uno de los cárteles de drogas más grandes de la historia, una organización extranjera designada como terrorista; ha pasado años huyendo de la justicia; ha operado su organización tanto dentro como fuera de custodia; y ha empleado la violencia, el secuestro y la tortura a través de terceros para tomar represalias contra testigos y agentes de la ley”.

La defensa de Caro acusa que su cliente permanece “confinado en una celda pequeña y sin ventanas” y que está “solo en esta celda 23 horas al día de lunes a viernes”.

Como no hay tampoco acuerdo entre las partes al respecto, será el juez Block el que deberá decidir.

¿Caro Quintero irá a juicio en EU?

La audiencia de este jueves duró poco menos de media hora. Caro Quintero, con el cabello totalmente encanecido, llegó vestido con su uniforme carcelario.

Cuando el juez Block preguntó a la fiscalía el por qué de su decisión de retirar de la mesa la posibilidad de imponer la pena de muerte a Caro Quintero, los fiscales señalaron que "fue una decisión de la fiscal Pam Bondi", sin dar más detalles.

En caso de que no haya acuerdo entre defensa y fiscalía, Caro Quintero tendría que ir a juicio, que se convertiría en el segundo más importante después del de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

¿Cuándo es la nueva audiencia de Caro Quintero en EU?

La próxima audiencia de seguimiento será el 19 de marzo de 2026.

Antes de su audiencia de seguimiento, Caro Quintero regresará al tribunal de Nueva York el 16 de octubre para una audiencia en la que estarán presentes representantes del Buró Federal de Prisiones (BOP, en inglés) y donde se abordarán las medidas de alta seguridad y aislamiento a las que está sometido.

