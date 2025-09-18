Más Información

Estados Unidos sanciona a "La Mayiza", facción del Cártel de Sinaloa, por tráfico de fentanilo y otras drogas

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

La mañanera de Sheinbaum, 18 de septiembre, minuto a minuto

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

“El Abuelo” buscaba controlar actividad criminal en Tabasco

Con Sheinbaum hay una relación más positiva y de entendimiento, dice Kenia López Rabadán en Con los de Casa

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

"Fue una tragedia, había mucha gente quemada”; Eduardo asegura que un milagro lo salvó de morir en explosión en Iztapalapa

Washington.- Estados Unidos impuso sanciones financieras contra "La Mayiza", una facción del poderoso Cártel de Sinaloa que mantiene una guerra abierta con "Los Chapitos", el grupo liderado por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La Administración de Donald Trump acusa a este grupo de traficar fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

Como resultado de las sanciones, que afectan a "La Mayiza" y a seis de sus miembros, se bloquean sus bienes y activos en territorio estadounidense, y se prohíben las transacciones con ellos.

Las sanciones del Departamento del Tesoro fueron anunciadas dos días después de que el Departamento de Estado ofreciera una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias "El Ruso", acusado de liderar el brazo armado de "La Mayiza".

En un comunicado, el Tesoro señaló a "El Ruso" como responsable de controlar las rutas del narcotráfico en Baja California, estado mexicano fronterizo con Estados Unidos.

La Mayiza es una facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias "El Mayito Flaco", hijo del histórico capo del narcotráfico Ismael “El Mayo” Zambada García, actualmente preso en Estados Unidos.

"La Mayiza" y "Los Chapitos", ambos escindidos del Cártel de Sinaloa, mantienen violentos enfrentamientos desde que, el año pasado, uno de los hijos de "El Chapo", Joaquín Guzmán López, presuntamente tendió una trampa a "El Mayo" Zambada y lo entregó a las autoridades estadounidenses en El Paso (Texas).

