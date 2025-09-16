Más Información

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Asistencia al primer Grito de Independencia de Sheinbaum duplica al de AMLO con similitudes y diferencias clave

Asistencia al primer Grito de Independencia de Sheinbaum duplica al de AMLO con similitudes y diferencias clave

Trump, Mick Jagger y Dustin Hofman figuran en lista de contactos de Epstein revelada por el Congreso de EU

Trump, Mick Jagger y Dustin Hofman figuran en lista de contactos de Epstein revelada por el Congreso de EU

México, Estados Unidos y Canadá lanzan consulta previa a la revisión del T-MEC en 2026

México, Estados Unidos y Canadá lanzan consulta previa a la revisión del T-MEC en 2026

Jueza ordena prolongar censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores

Jueza ordena prolongar censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores

Líderes internacionales felicitan a México con Sheinbaum como primera presidenta en dar el Grito de Independencia

Líderes internacionales felicitan a México con Sheinbaum como primera presidenta en dar el Grito de Independencia

Desfile militar 16 de septiembre: Ejército llama a la unidad nacional para desterrar a la delincuencia y la violencia

Desfile militar 16 de septiembre: Ejército llama a la unidad nacional para desterrar a la delincuencia y la violencia

Baja presión y depresión tropical Mario provocan lluvias en los 32 estados este 16 de septiembre

Baja presión y depresión tropical Mario provocan lluvias en los 32 estados este 16 de septiembre

Activan doble alerta por lluvias fuertes y caída de granizo en 14 alcaldías de CDMX; 8 demarcaciones están en rojo

Activan doble alerta por lluvias fuertes y caída de granizo en 14 alcaldías de CDMX; 8 demarcaciones están en rojo

“Mi hermana es la más grave del hospital”; María bajó del microbús el día de la tragedia y corrió, pero el fuego la alcanzó

“Mi hermana es la más grave del hospital”; María bajó del microbús el día de la tragedia y corrió, pero el fuego la alcanzó

Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”, es uno de los criminales buscados por .

"El Ruso" es de origen mexicano y tiene 43 años, líder de la célula armada “Los Rusos”, vinculada al Cártel de Sinaloa, facción afín a la línea de ; es una de las más violentas y activas en el noroeste de México, especialmente en Baja California y Sonora.

"Los Rusos” son una organización que distribuye millones de dólares en fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína desde México a Estados Unidos.

Lee también

De aprendiz de "El Macho Prieto" a jefe narco

En 2012, de acuerdo a la DEA, Ponce Félix trabajó para Ismael "El Mayo" Zambada al frente de un grupo criminal del Cártel de Sinaloa dedicado al secuestro, toma de rehenes, torturas y asesinatos en un rancho ubicado en Culiacán.

La agencia estadounidense señala que, con el tiempo, Ponce Félix fue identificado como líder de “Los Rusos”, brazo armado del Cártel de Sinaloa alineado con Ismael “El Mayo” Zambada. No obstante, tras la captura y extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sus hijos -conocidos como “Los Chapitos”- comenzaron a consolidar el control de su propia facción dentro del Cártel, lo que llevó a “El Ruso” a romper con ellos y provocó una ola de violencia entre ambos grupos.

Su grupo se especializa en la producción y distribución de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos.

“Juan José Ponce Félix representa una facción despiadada y violenta del Cártel de Sinaloa, responsable de devastar familias al alimentar la crisis del narcotráfico en Estados Unidos”, declaró Terrance Cole, administrador de la DEA.

¿Dónde operan "Los Rusos"?

“Los Rusos” operan principalmente en Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, con conexiones en California y Oregón.

También se les atribuye el soborno de funcionarios, policías y militares mexicanos, con pagos que superan el millón de dólares mensuales, para asegurar el control de sus actividades.

DEA ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix

Este 16 de septiembre, el Gobierno de EU anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares (mdd) por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, un alto mando del Cártel de Sinaloa.

Lee también

Según el FBI, "El Ruso", es el brazo armado de "La Mayiza", una facción del Cártel de Sinaloa.

La recompensa forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés), administrado por el Departamento de Estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025