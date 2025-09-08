“Se va a seguir atendiendo” y “vamos a seguir trabajando”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, horas después de realizarse en Culiacán otra marcha por la paz para Sinaloa.

En su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que mañana irá el gabinete de Seguridad al estado.

“Hay un buen resultado en agosto, por su puesto se requiere más. Venía una disminución, después hubo un incremento en Sinaloa en los cuatro meses anteriores y en agosto hay una reducción, hubo un reforzamiento y se va a seguir atendiendo”, declaró.

Marcha por la Paz en el centro de Culiacán el 7 de septiembre del 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL.

“¿Qué le dice usted a la gente que marchó ayer?”, se le preguntó.

“Que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir trabajando, y que estamos trabajando”, respondió.

“¿No pondría una fecha para acabar?”, se le insistió.

“Vamos a seguir trabajando, ahí está el Gabinete de Seguridad, cada 15 días van. Hay elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de Marina, de Investigación, hay muchas detenciones y vamos a ir pacificando Sinaloa, derivado, como ustedes saben, de la detención de un delincuente (Ismael “El Mayo” Zambada) que provocó el conflicto en este grupo delictivo”, contestó.

Marcha por la Paz en el centro de Culiacán el 7 de septiembre del 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL.

