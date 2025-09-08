Más Información
Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados
Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas
No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas
“Se va a seguir atendiendo” y “vamos a seguir trabajando”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, horas después de realizarse en Culiacán otra marcha por la paz para Sinaloa.
En su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que mañana irá el gabinete de Seguridad al estado.
“Hay un buen resultado en agosto, por su puesto se requiere más. Venía una disminución, después hubo un incremento en Sinaloa en los cuatro meses anteriores y en agosto hay una reducción, hubo un reforzamiento y se va a seguir atendiendo”, declaró.
Lee también Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol
“¿Qué le dice usted a la gente que marchó ayer?”, se le preguntó.
“Que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir trabajando, y que estamos trabajando”, respondió.
“¿No pondría una fecha para acabar?”, se le insistió.
“Vamos a seguir trabajando, ahí está el Gabinete de Seguridad, cada 15 días van. Hay elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de Marina, de Investigación, hay muchas detenciones y vamos a ir pacificando Sinaloa, derivado, como ustedes saben, de la detención de un delincuente (Ismael “El Mayo” Zambada) que provocó el conflicto en este grupo delictivo”, contestó.
mahc/apr