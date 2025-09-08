Más Información

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

Estrena SCJN nueva imagen institucional; representa un cambio de época

Estrena SCJN nueva imagen institucional; representa un cambio de época

“Se va a seguir atendiendo” y “vamos a seguir trabajando”, expresó la presidenta , horas después de realizarse en Culiacán otra marcha por la paz para Sinaloa.

En su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre en , Sheinbaum Pardo indicó que mañana irá el gabinete de Seguridad al estado.

“Hay un buen resultado en agosto, por su puesto se requiere más. Venía una disminución, después hubo un incremento en Sinaloa en los cuatro meses anteriores y en agosto hay una reducción, hubo un reforzamiento y se va a seguir atendiendo”, declaró.

Marcha por la Paz en el centro de Culiacán el 7 de septiembre del 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL.
Marcha por la Paz en el centro de Culiacán el 7 de septiembre del 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL.

Lee también

“¿Qué le dice usted a la gente que marchó ayer?”, se le preguntó.

“Que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir trabajando, y que estamos trabajando”, respondió.

“¿No pondría una fecha para acabar?”, se le insistió.

“Vamos a seguir trabajando, ahí está el , cada 15 días van. Hay elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de Marina, de Investigación, hay muchas detenciones y vamos a ir pacificando Sinaloa, derivado, como ustedes saben, de la detención de un delincuente (Ismael “El Mayo” Zambada) que provocó el conflicto en este grupo delictivo”, contestó.

Marcha por la Paz en el centro de Culiacán el 7 de septiembre del 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL.
Marcha por la Paz en el centro de Culiacán el 7 de septiembre del 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses