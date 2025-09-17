Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó este miércoles que México entregó al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero “por instrucciones” del presidente Donald Trump.

En su cuenta de X, Bondi dijo que “a principios de este mes, tuve el honor de presentar a la familia del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena, fallecido en acto de servicio”, a Trump.

El mensaje va acompañado de fotos de Enrique Jr., hijo de “Kiki”, con Trump. Enrique Jr. es actualmente juez de California.

En el post, Bondi asegura que “en febrero, siguiendo las instrucciones del presidente Trump, recibimos de México la custodia del asesino de Kiki”.

También dice que Enrique Jr. continúa “con el orgulloso legado de su padre en el ámbito de la aplicación de la ley”.

Camarena murió a manos de Caro Quintero, entonces líder del Cártel de Guadalajara, el 9 de febrero de 1985 en Guadalajara.

El pasado 27 de febrero, el gobierno mexicano entregó al capo mexicano junto con otros 28 narcotraficantes, incluyendo los antiguos líderes del cartel de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, Tony Montana, del Cartel Jalisco Nueva Generación, y Chango Méndez, de La Familia Michoacana.

En su momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana argumentó que la entrega “se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”.

Posteriormente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la entrega se hizo “en coordinación, cooperación, respeto a la soberanía y reciprocidad nacional” y argumentó que “existía el riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados, o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivados de acuerdos con jueces”.

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló, tras la entrega de los 29, que “muchos de los acusados fueron objeto de solicitudes de extradición de larga data de Estados Unidos que no fueron atendidas durante la administración anterior, pero que el gobierno mexicano decidió transferir al actual gobierno de Estados Unidos en respuesta a los esfuerzos del Departamento de Justicia de conformidad con la directiva del presidente Trump”.

El gobierno de Estados Unidos señaló que no buscará la pena de muerte contra Caro o contra otros narcos entregados por el gobierno mexicano, que en agosto entregó a otro grupo de 26 criminales, entre ellos Abigael González Valencia, de “Los Cuinis”, un grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). González Valencia es, además, cuñado del fugitivo Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

