El presidente estadounidense, , anunció este miércoles su decisión de designar al grupo ultraizquierdista Antifa como “organización terrorista de gran importancia”.

Así lo anunció en un post en su red, Truth Social, en el que señaló que “voy a designar a ANTIFA, UNA ORGANIZACIÓN ENFERMA, PELIGROSA, RADICAL DE IZQUIERDAS Y DESASTRE, COMO ORGANIZACIÓN TERRORISTA DE GRAN IMPORTANCIA”.

También recomendará investigar a fondo “a quienes financian a ANTIFA, de conformidad con las normas y prácticas legales más estrictas”.

La declaración se produce en momentos de tensión en Estados Unidos tras el asesinato, el pasado 10 de septiembre, del activista e influencer de derecha .

El martes, Trump ya había amenazado con declarar terrorista a Antifa y “otros grupos. Tenemos algunos grupos bastante radicales, y se han salido con la suya con el asesinato”, señaló en declaraciones a medios.

“He pedido a Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos que investigue eso en términos de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), presentar casos RICO”, dijo el martes, y advirtió que los integrantes de esos grupos “deberían ir a la cárcel; lo que están haciendo a este país es realmente subversivo”.

Tras el asesinato de Kirk, Trump ha acusado a la “izquierda radical” y amenazado con quitar la ciudadanía o visas a quienes “minimicen o justifiquen” este crimen.

Trump se complació de la suspensión indefinida del programa de por comentarios “inapropiados” sobre la muerte de Kimmel, y llamó a despedir también a otros dos presentadores: Jimmy Fallon y Seth Meyers.

