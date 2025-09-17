Más Información

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC; en México durarán 60 días

Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular

¿Qué es y cómo activar las notificaciones del Sistema de Alertamiento Masivo?

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

FES Zaragoza suspende actividades tras recibir un mensaje anónimo con amenazas

Fallece chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; asciende a 19 la cifra de muertos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles que el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, , viajará a lael 18 de septiembre.

En un comunicado, informó que Hurley “se reunirá con funcionarios gubernamentales y representantes de la industria para discutir estrategias para combatir el financiamiento ilícito, el y las operaciones de los ”.

Explicó que la visita del funcionario se produce en un contexto en el que el presidente “busca desmantelar los cárteles de la droga con sede en México y frenar la entrada de mortal en los Estados Unidos”.

Este será el primer viaje de Hurley a México, en lo que el Departamento indica que es una prueba del “compromiso de la administración (Trump) con la lucha contra los terroristas”.

El comunicado señala que Hurley “agradece la estrecha cooperación del gobierno de México y tiene la intención de subrayar que el Departamento del Tesoro no permitirá que los cárteles de la droga con sede en México accedan al sistema financiero estadounidense”.

