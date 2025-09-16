La Ciudad de México amaneció con buena calidad del aire luego de la celebración de este 15 de septiembre que se caracteriza por el uso de fuegos pirotécnicos.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, al corte de las 8:00 de la mañana de este martes 16 de septiembre, en la CDMX y zona conurbada la la calidad del aire es buena lo que indica un riesgo bajo para la salud.

Para las 9:00 horas, el Índice de Aire y Salud registró las mismas condiciones para la capital del país y la zona conurbada.

Con motivo de las fiestas patrias es común la quema de pirotecnia lo que genera contaminantes que ponen en riesgo la calidad del aire.

Ante esto, las autoridades insisten en evitar su uso, al igual que piden no hacer fogatas o quemar residuos en esta temporada.

