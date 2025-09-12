La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) alista este año una nueva App de Calidad del Aire en el Valle de México, el ensamble de modelos para alerta temprana y pronóstico de calidad del aire; además, se pondrá en marcha un proyecto sobre el análisis origen- destino de viajes y estimación de emisiones en esta región.

Así lo aseguró el coordinador de la CAMe, Víctor Hugo Páramo quien destacó que el proyecto sobre el análisis origen- destino de viajes y estimación de emisiones en esta región, se ejecutará a partir de datos de dispositivos móviles.

Además, destacó que se alista un cultivo y producción de agave en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y del Valle de México (ZMVM); así como la ampliación del sistema de monitoreo atmosférico en el Estado de México.

Lee también Samuel García se reúne con Alicia Bárcena; acuerdan mejorar calidad del aire en Nuevo León

Durante la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Órgano de Gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se resaltó la importancia de la coordinación regional para atender los retos ambientales de la Megalópolis con una visión humanista, participativa y sostenible, así como la necesidad de realizar acciones conjuntas para mejorar la eficacia de los programas y acciones ambientales en la región.

En su intervención, el coordinador ejecutivo de la CAMe, Víctor Hugo Páramo, informó la situación de acuerdos previos y el avance en programas y proyectos en marcha que resultan estratégicos para la región.

Destacó que en 2025 se concluirán 13 proyectos enfocados en mejorar la calidad del aire, el aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo sostenible en la región.

Lee también ¿Qué pasó con Alicia Matías Teodoro, la abuelita a quien las autoridades incluyeron en la lista de fallecidos por error?

El Órgano de Gobierno acordó la realización de cuatro nuevos proyectos, de los cuales dos corresponden al Estado de México: uno para el aprovechamiento de agua pluvial en escuelas ubicadas en zonas con estrés hídrico y otro relativo a la instalación de estufas eficientes de leña y de inducción magnética para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la exposición a contaminantes del aire.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot