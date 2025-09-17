Más Información

FGJCDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

FGJCDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Jueza da tres días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo "contra cualquier captura" a su favor

Jueza da tres días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo "contra cualquier captura" a su favor

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Embajada de EU niega supuesto permiso de trabajo de 5 años como se promueve en TikTok

Embajada de EU niega supuesto permiso de trabajo de 5 años como se promueve en TikTok

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Pide Comisión de Justicia del Senado que el pleno niegue licencia a nueva jueza penal

Pide Comisión de Justicia del Senado que el pleno niegue licencia a nueva jueza penal

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Crearán "Comité de Solidaridad" para víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa

Crearán "Comité de Solidaridad" para víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa

Familiares de víctimas reclaman a gasera falta de apoyo tras explosión en Iztapalapa

Familiares de víctimas reclaman a gasera falta de apoyo tras explosión en Iztapalapa

Los Ángeles. El gobierno del presidente de Estados Unidos, , anunció la implementación de un nuevo examen de ciudadanía, diseñado en el primer mandato del republicano (2017-2021), como parte de su objetivo de hacer más riguroso el .

El (USCIS, en inglés) publicó un aviso en el Registro Federal para poner en práctica el nuevo examen enfocado en la educación cívica, según explicó en un comunicado la agencia.

En su primer mandato, Trump había instruido a USCIS reforzar el proceso de naturalización, por lo que la agencia presentó un nuevo examen en 2020 más extenso y difícil, que incluye 28 nuevas preguntas.

Lee también

Pero la Administración del demócrata (2021-2025) echó abajo la prueba propuesta por el gobierno republicano y reinstauró el usado desde 2008.

Foto: iStock
Foto: iStock

¿Qué cambia en el examen de ciudadanía de EU?

Los solicitantes de la ciudadanía deben responder correctamente a 12 de 20 preguntas, esto es el mismo porcentaje que antes (60%), cuando había que contestar 6 de 10 preguntas. El número de posibles preguntas pasó de 100 a 128.

"Estos son los primeros de muchos", dijo en el comunicado el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser.

Lee también

La versión de Trump hace un énfasis mayor en aspectos de la historia y el sistema político de Estados Unidos.

El portavoz subrayó que la busca garantizar que solo aquellos extranjeros que cumplan con "todos los requisitos" de elegibilidad, incluyendo la capacidad de leer, escribir y hablar inglés, y comprender el gobierno y la educación cívica de EU, puedan naturalizarse, lo que dará la seguridad de que los nuevos ciudadanos "se integrarán plenamente y contribuirán" al desarrollo del país.

USCIS ya ha anunciado varios cambios en el proceso de naturalización, incluyendo el restablecimiento de una rigurosa para los solicitantes y revisiones más estrictas de las excepciones por discapacidad para presentar los exámenes y las entrevistas.

Lee también

Además, el Gobierno Trump ha instruido que los extranjeros que solicitan la ciudadanía deben demostrar que "han sido y siguen siendo personas de buen carácter moral".

Los atributos positivos pueden incluir una participación comunitaria activa, logros educativos, vínculos familiares, un historial laboral estable y legal, y una conducta financiera responsable, como el cumplimiento de las , entre otros.

Bajo la nueva política, los funcionarios también pueden ampliar la definición de factores descalificadores, si lo considera, como reiteradas.

Lee también

La agencia también está reanudando las entrevistas a vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes de la ciudadanía estadounidense, como parte del proceso de investigación.

USCIS indicó que en los próximos meses anunciará otras iniciativas para fortalecer la integridad del proceso de naturalización.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?